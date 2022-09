GoNovel, Aplikasi Penghasil Uang Hanya Dengan membaca Novel

TRIBUN-MEDAN.COM - Seiring berkembangnya teknologi di bidang pembuatan aplikasi, maka muncul pula aplikasi penghasil uang yang memudahkan untuk menghasilkan uang, salah satunya GoNovel.

Saat ini, sudah banyak aplikasi penghasil uang yang bisa digunakan sebagai penghasil uang, dari menonton video, bermain game, hingga membalas pesan yang menawarkan banyak keuntungan.

Namun, tahukah kamu bahwa saat ini ada aplikasi aplikasi penghasil uang yang menghasilkan uang dalam format lain?

Ya, bentuk lain dari aplikasi penghasil uang yang dimaksud adalah GoNovel.

Jika membaca adalah hobi kamu, maka aplikasi bernama GoNovel mungkin bisa menjadi solusi. Membaca berbagai jenis cerita atau novel dalam aplikasi ini akan membantu kamu memperoleh penghasilan yang lumayan nantinya.

Dengan bermodalkan smartphone dan koneksi internet saja, kamu sudah bisa menghasilkan uang tanpa harus keluar rumah.

Sebelum menghasilkan uang dari GoNovel, terlebih dahulu kamu harus mendowload aplikasinya. Aplikasi ini sudah resmi tersedia di play store.

Pada tampilan awal GoNovel, kamu akan disuguhkan dan direkomendasikan dengan berbagai judul novel.

Silahkan pilih novel yang ingin kamu baca. Kamu dapat membaca novel tersebut hingga episode dan waktu yang telah ditentukan. Kamu juga diwajibkan untuk membaca novel setiap hari agar memperoleh tambahan sebanyak 30 poin.

Selain membaca, kamu juga bisa menghasilkan uang dengan menjadi penulis di aplikasi tersebut.