LIVE Streaming Celtic Vs Real Madrid Liga Champions, Tak Live di SCTV, Akses di Sini Linknya via HP

Link streaming Celtic vs Real Madrid Liga Champions, Rabu (7/9/2022)

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut live streaming laga antara Celtic vs Real Madrid babak penyisihan grup Liga Champions 2022-2023 Rabu (7/9/2022) dini hari WIB.

Keseruan laga Celtic vs Real Madrid penyisihan Grup F dihelat di Stadion Stadion Celtic Park, Rabu (7/9/2022) dini hari pukul 02.00 WIB.

Laga Celtic vs Real Madrid ini tak disiarkan SCTV lantaran menayangkan PSG vs Juventus.

Namun pertandingan Celtic vs Real Madrid bisa ditonton via live streaming TV Online. Link streaming Celtic vs Real Madrid bisa diakses di akhir artikel ini.

Pemain asal Brasil Rodrygo kini akan masuk posisi utama di Real Madrid dan diprediksi starter dalam laga nanti.

Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti menyebutkan masa "magang" Rodrygo di Real Madrid sudah berakhir.

Kini, penyerang berusia 21 Rodrygo pun sudah menyegel posisi utama di lini depan Madrid.

Pernyataan Carlo Ancelotti tersebut terlontar setelah Rodrygo mencetak gol penentu kemenangan El Real 2-1 atas Real Betis di pekan keempat La Liga (3/9/2022).

Los Blancos pun sukses menyapu bersih empat laga untuk duduk di puncak klasemen sementara La Liga dengan 12 poin.

"Dia adalah striker spesial bagi saya karena dia bisa bermain di semua posisi," kata Ancelotti tentang Rodrygo pasca-pertandingan.