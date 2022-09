TAK Disiarkan SCTV, Link Nonton Live Streaming Barcelona vs Viktoria Plzen Jam 02.00 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut link streaming Barcelona vs Viktoria Plzen di Liga Champions yang bisa anda saksikan nonton dari TV Online.

Barcelona akan melawan Viktoria Plzen laga perdana penyisihan grup Liga Champions, Rabu (7/9/2022) malam waktu setempat atau Kamis dini hari pukul 02.00 WIB.

Keseruan laga Barcelona vs Viktoria Plzen tak disiarkan SCTV lantaran menayangkan laga Inter Milan vs Bayern Muenchen, tapi bisa ditonton via live streaming TV Online.

Link streaming Barcelona vs Viktoria Plzen bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, dilaporkan bakal melakukan rotasi pemain saat menghadapi jawara Liga Republik Ceska, Viktoria Plzen, dalam laga perdana Liga Champions.

Baca juga: JADWAL Siaran Langsung Liga Europa Live SCTV, Arsenal Vs Zurich, Man United Hadapai Wakil Spanyol

Berdasarkan drawing Liga Champions 2022-2023, Barcelonatergabung di Grup C bersama Bayern Muenchen, Inter Milan, dan Viktoria Plzen.

Barcelona bisa dibilang berada di grup neraka bila menilik dari hasil undian ini.

Bayern Muenchen dan Inter Milan jelas menjadi dua lawan terberat Barcelona, sedangkan Viktoria Plzen juga tak boleh diremehkan karena berstatus sebagai jawara Liga Republik Ceska musim 2021-2022.

El Barca sendiri akan mengawali petualangannya di Liga Champions musim ini dengan menghadapi Viktoria Plzen.

Ousmane Dembele cetak dua gol untuk Barcelona melawan Juventus di laga pramusim, Rabu (27/7/2022) (Barcelona)

Baca juga: Barcelona Vs Viktoria Plzen Malam Ini, Xavi Bahas Mimpinya Bawa Blaugrana Juara Liga Champions

Duel tersebut bakal digelar di Camp Nou, Rabu (7/9/2022) waktu setempat atau Kamis pukul 02.00 WIB.