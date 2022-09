Terungkap, Denny Sumargo Nikah Tanpa Kehadiran Ayah Mertua, 2 Tahun Kemudian Baru Jumpa

TRIBUN-MEDAN.COM – Denny Sumargo akhirnya bisa bertemu ayah mertuanya setelah 2 tahun menikah.

Seperti diketahui, baru-baru ini Denny Sumargo membagikan momen mengharukan pertemuannya dengan sang ayah mertua lewat sebuah unggahan video di akun TikTok nya.

Denny Sumargo diketahui belum pernah bertemu dengan ayah mertua meski sudah 2 tahun menikah dengan Olivia Allan.

Dalam kesempatan itu Denny Sumargo dan sang ayah mertua melakukan serah terima ulang atas Olivia.

“Jadi gua lagi mau serah terima lagi karena waktu itu papa nya nggak bisa dateng ke pernikahan dan papa nya pengen banget serah terima itu terjadi hari ini” kata Denny Sumargo dalam unggahan video TikTok nya. (5/9/2022).

Potret kebahagiaan Denny Sumargo dan Olivia Allan di hari pernikahan mereka, Sabtu (21/11/2020).Denny Sumargo Akhirnya Ketemu Ayah Mertua Setelah 2 Tahun Menikah (Instagram @aditngangaa, @daihatsu.tangerangselatan)

Dalam video tersebut tampak Olivia Allan sedang menggandeng sang ayah menuju hadapan Denny Sumargo.

Sang ayah mertua kemudian berpesan kepada Denny Sumargo untuk menjaga putrinya.

“Please take good care of Olivia,” pinta sang ayah mertua yang disambut anggukan oleh Denny Sumargo.

Ia berjanji akan menjaga Olivia Allan dengan baik.

“Thank you so much, ya,” balas Denny Sumargo kemudian memeluk dan mencium ayah mertuanya.