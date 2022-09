Pilu, Cinta Penelope Kini Ikhlaskan Suaminya Nikah Lagi, Terungkap Penyebabnya

TRIBUN-MEDAN.COM – Kabar duka datang dari pedangdut Tanah Air, Cinta Penelope.

Artis Cantik Cinta Penelope diketahui mengidap penyakit ganas kanker tuba falopi.

Akibatnya kedua tuba falopi milik Cinta Penelope harus diangkat yang membuatnya tidak dapat hamil secara alami.

Beberapa waktu lalu Cinta Penelope juga harus menelan pil pahit lainnya lantaran harus merngalami kegagalam program bayi tabungnya.

Berangkat dari kondisi yang tak memungkinkannya untuk memberikan sang suami keturunan, Cinta Penelope memberikan lampu hijau pada sang suami, Taha Gokhan Arikan untuk menikah lagi.

Hal itu disampaikan Cinta Penelope dan sang suami saat menjadi bintang tamu pada acara Pagi Pagi Ambyar.

"Aku bilang ke dia 'I ask him like, if you wanna maried again, just maried, it’s okay'," kata Cinta Penelope pada tayangan di kanal YouTube Trans TV Official, Jumat (9/9/2022).

Menurut ceritanya, sang suami sangat terkejut, namun Cinta Penelope menegaskan bahwa ia bersungguh-sungguh dengan ucapannya.

"Serius, karena kau pengen mama masuk surga."

"Kalau aku jadi istri yang baik mungkin itu ujian yang paling berat untuk melepas suami punya dua (istri)"