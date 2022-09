Lepas Tim Sepakbola U-16 Dairi Bertanding di FOSSBI, Bupati Eddy Beri Motivasi Kepada Para Pemain

Bupati Dairi dengan didampingi oleh Kadis Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Rahmat Syah Munthe, Kabid Olahraga, Mangaranap Manik, beserta 22 pemain dan 5 official tim, Selasa (13/9/2022).

TRIBUN-MEDAN.COM, SIDIKALANG - Bupati Dairi Eddy Berutu melepas tim sepak bola U-16 Dairi untuk bertanding Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI), di Kabupaten Batubara, 14-18 September 2022 mendatang.

Pelepasan itu dilakukan di halaman pendopo rumah Bupati Dairi dengan didampingi oleh Kadis Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Rahmat Syah Munthe, Kabid Olahraga, Mangaranap Manik, beserta 22 pemain dan 5 official tim, Selasa (13/9/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati berpesan pemain tetap menjaga nama baik Kabupaten Dairi selama kejurnas dengan tetap mengedepankan sportifitas.

"Saya harap kita berhasil, sebagaimana disampaikan pelatih, attitude is everything, Jaga nama baik kabupaten kita. Bermainlah dengan percaya diri," pesan bupati.

Bupati juga menerima masukan dari pemain, diantaranya masukan untuk perbaikan infrastruktur di stadion utama Sidikalang yang perlu mendapat perhatian.

"Terkait fasilitas lapangan terutama stadion, kita sudah bertemu dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, mereka minta kita ajukan proposal berisi seluruh rencana dan anggarannya, dan saya sudah tandatangani agar bisa kita serahkan ke kementerian. Semoga di tahun depan sudah bisa kita mulai," kata bupati.

Sebenarnya kata bupati, perbaikan di stadion Sidikalang tidak cukup hanya perbaikan bangunannya saja, tapi penggantian rumput, agar bisa mengikuti standar nasional.

"Pembinaan sepakbola secara khusus penting kita bahas bersama dengan para pelatih dan pegiat sepakbola apa yang mesti kita lakukan agar sepakbola kita lebih maju," ujar bupati mengakhiri.

Sebelumnya kepada bupati, pelatih U-16, Eben Siregar menjelaskan pemberangkatan Tim U-16 ini sudah melalui tahap seleksi diawal Juni lalu, dan dilanjutkan dengan mengikuti beberapa kejurda.

"Sebelumnya tim sudah mengikuti Kejurda, dan juara 3, hingga kita berkesempatan mengikuti kejurnas ini. Dengan membawa nama Sumut,"ujar pelatih berlisensi C dari AFF ini.

Pria yang sudah mengabdi 15 tahun di dunia sepakbola ini mengaku, membawa tim ke Kejurnas ini merupakan pencapaian tertingginya.

Eben menyebut Kejurnas ini merupakan even berjenjang dimana juara 1 dalam even ini akan diberangkatkan ke Swedia mengikuti berbagai even membawa nama negara.

