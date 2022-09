LIVE SCTV! Sedang Berlangsung Man City Vs Dortmund, Klik di Sini Nonton Live Streaming Via HP

Duel Man City vs Dortmund tersebut bakal diselenggarakan di Stadion Etihad, Kamis (15/9/2022) dini hari pukul 02.00 WIB live SCTV.

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung siaran langsung via live streaming laga antara Manchester City vs Borussia Dortmund di Liga Champions 2022-2023, Kamis (15/9/2022) dini hari WIB.

Manchester City dijadwalkan bertanding melawan Borussia Dortmund pada laga kedua Grup G Liga Champions 2022-2023.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Man City vs Dortmund bisa ditonton via live streaming via HP.

Link streaming Man City vs Dortmund bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Manchester City punya misi memetik kemenangan atas Borussia Dortmund demi menyamai catatan apik Chelsea.

Dinukil dari Goal Internasional, Manchester Citysampai sejauh ini tidak terkalahkan dalam 20 pertandingan kandang terakhir di Liga Champions, menang 18 kali dan seri dua kali.

Hal itu menjadi rekor tak terkalahkan terpanjang oleh tim Inggris di kompetisi tertinggi antarklub Eropa sejak rekor 21 pertandingan Chelsea antara September 2006 dan Desember 2009.

Dengan demikian, apabila menang atau setidaknya seri melawan Dortmund, maka Manchester City akan mencatatkan unbeaten dalam 21 laga beruntun di kandang sendiri.