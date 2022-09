LIVE STREAMING Liga 1 Persebaya Surabaya vs Rans Nusantara, Siaran Langsung Link Live BRI Liga 1

LIVE TV ONLINE Link Live Streaming Persebaya vs RANS Nusantara

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton sesaat lagi berlangsung Live Streaming Liga 1 Persebaya Surabaya vs Rans Nusantara FC.

Anda dapat menyaksikan laga Persebaya Surabaya vs Rans Nusantara FC via tautan link live streaming di artikel ini.

Jadwal siaran langsung kompetisi Liga 1 (BRI Liga 1 Indonesia) hari ini, Kamis (15/9/2022).

Persebaya Surabaya akan melakoni laga melawan Rans Nusantara FC.

Sore nanti juga ada pertandingan Persikabo 1973 vs PSS Sleman, Dewa United vs PSM Makassar dan dilanjutkan Persis Solo vs Bali United malam nanti

Persebaya menargetkan tiga poin kala menjamu RANS Nusantara.

Laga Persebaya vs RANS Nusantara berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo (GDS) pada Kamis (15/9/2022).

Kedua tim berbekal catatan minor jelang pertemuan.

Rans Nusantara FC baru mencatatkan 1 kemenangan musim ini dan berada di posisi zona merah dengan perolehan 6 poin.

Sementara kondisi Persebaya Surabaya juga tak jauh berbeda.