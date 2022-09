NONTON Live Streaming Real Madrid Vs RB Leipzig Jam 02.00, Tak Tayang di SCTV,Akses di Sini Linknya

Laga penyisihan Grup F Liga Champions menyajikan laga antara Real Madrid vs RB Leipzig di Stadion Santiago Bernabeu kick off pukul 02.00 WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Real Madrid vs RB Leipzig dalam lanjutan Liga Champions 2022-2023, Kamis (15/9/2022) dini hari WIB.

Laga penyisihan Grup F Liga Champions menyajikan laga antara Real Madrid vs RB Leipzig di Stadion Santiago Bernabeu kick off pukul 02.00 WIB.

Laga Real Madrid vs RB Leipzig ini tak disiarkan SCTV, lantaran menayangkan laga Man City vs Dortmund. Tapi laga ini bisa ditonton via live streaming.

Link streaming Real Madrid vs RB Leipzig bisa di akses di bagian akhir artikel ini.

Real Madrid sedang sangar-sangarnya di musim ini, asuhan Carlo Ancelotti itu menjadi satu-satunya tim yang sukses menyapu bersih semua laga di Liga dengan kemenangan.

Dari lima laga Liga Spanyol, Real Madrid sukses mencatatkan lima kemenangan.

Vinicius Junior dan kolega pun bertengger di puncak klasemen Liga Spanyol dengan torehan 15 angka.

Di ajang Liga Champions pun, sang juara bertahan juga mampu meraih kemenangan meyakinkan atas Celtic di laga perdana.

Raksasa Skotlandia itu dipermalukan dengan skor tiga gol tanpa balas.

Di kubu tim tamu, Leipzig, memang sedang terseok-seok musim ini baik di liga domestik maupun kontinental.