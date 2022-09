Link Nonton dan Sinopsis Anime Grave of theFireflies, Berlatar Belakang Perang Dunia II

Grave of the Fireflies bercerita tentang kakak beradik yang harus bertahan hidup selama Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1945.

TRIBUN-MEDAN.COM - Grave of the Fireflies pertama kali dirilis pada tahun 1988. Anime ini diadaptasi dari kisah nyata dengan karya asli Hotaru no Haka.

Anime Grave of the Fireflies ditulis dan disutradarai oleh Isao Takahata, dan dianimasikan oleh Studio Ghibli.

Anime Grave of the Fireflies ini tidak pernah ketinggalan zaman.

Baca juga: LINK NONTON dan Sinopsis Anime The Promised Neverland

Puluhan tahun setelah dirilis, anime ini masih menyisakan sedih yang mendalam. Dan sejauh ini, film tersebut masih masuk dalam daftar 50 film animasi terbaik sepanjang masa menurut beberapa situs film.

Grave of the Fireflies bercerita tentang kakak beradik yang harus bertahan hidup selama Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1945.

Anime ini bercerita tentang Seita anak tertua, yang masih berusia 14 tahun, dan adiknya bernama Setsuko, masih berusia 3 tahun.

Mereka hidup di masa ketika Bumi berada dalam kekacauan akibat Perang Dunia II. Saat itu, Amerika Serikat menyerang Jepang dengan serangan udara, dan kota-kota Jepang menjadi sasaran.

Akibat perang tersebut, para penduduk Kobe termasuk keluarga Setsuko dan Seita serta ibunya terkena dampak sehingga harus mengungsi. Sang ayah yang merupakan prajurit Angkatan Laut Jepang tidak ikut bersama mereka karena telah gugur di medan perang.

Ketika Amerika Serikat menyerang Jepang, seluruh penduduk Jepang berhamburan mencari pengungsian. Saat itu pula, Seita dan adiknya berpisah dari ibu mereka.

Karena tidak punya tempat tujuan, Seita dan Setsuko akhirnya tinggal di rumah bibi mereka lantaran rumah mereka hangus terbakar.