NGEFANS pada Hacker Bjorka, MAH Sampai Buat Channel Bernama Bjorkanism & Gabung Grup Privat Bjorka

TRIBUN-MEDAN.COM - MAH (21), Pria asal Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun mengaku kagum dengan hacker Bjorka.

MAH mewujudkan kekaguman tersebut dengan membuat channel Telegram bernama Bjorkanism.

Karena ngefans, bahkan MAH sempat masuk ke dalam grup privat di media sosial Telegram Bjorka.

Meski begitu, MAH mengatakan, sekarang dirinya sudah tak terlalu nge-fans seperti sebelumnya.

"Memang nge-fans, penasaran juga, tapi sekarang sudah tidak terlalu nge-fans seperti sebelumnya," kata MAH.

MAH menceritakan, dalam grup privat tersebut terdapat beberapa informasi terkait Bjorka, termasuk data yang diretas dan pernyataan Bjorka.

Kemudian MAH berinisiatif untuk membuat chanel Telegram dengan nama Bjorkanism.

Dalam channel itu, ia mengunggah tiga konten yakni pada 8,9, dan 10 September 2022.

Tiga unggahan tersebut berjudul Stop Being Idio, the next leaks will come from the president of Indonesia, dan support people who has stabbling by holding demonstration in Indonesia regarding the price fuel oil, i will publish myPertamina database soon.

Tiga konten itu ternyata disukai oleh Bjorka dan dibeli seharga 100 dolar bitcoin.