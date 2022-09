JADWAL BOLA Pekan Ini: Italia vs Inggris, Jerman,Portugal,Perancis Bertanding di UEFA Nations League

TRIBUN-MEDAN.com - Buat para pecinta bola, jangan lewatkan jadwal pertandingan bola UEFA Nations League 2022 yang akan berlangsung pekan ini.

Di antara laga yang diprediksi akan menarik, ada Italia vs Inggris, Ceko vs Portugal, Perancis vs Austria, Jerman vs Hungaria.

Jeda International bakal diisi dengan turnamen UEFA Nations League 2022 yang dimulai Kamis, (22/9/2022).

Laga UEFA Nations League pekan ini dibuka dengan pertandingan Skotlandia vs Ukraina pada Kamis, (22/9/2022) dini hari WIB.

Berikutnya di hari Jumat, (23/9/2022) Perancis dan Belgia bakal ditantang oleh Austria dan Wales pada pukul 01.45 WIB.

Esoknya, duel sengit bakal tersaji kala Inggris ditantang Italia pada Sabtu, (24/9/2022) pukul 01.45 WIB.

Meski Italia dipastikan tak akan tampil di ajang Piala Dunia 2022, mereka memiliki sederet nama mentereng seperti Barella, Tonali, hingga Politano.

Inggris sebagai peserta Piala Dunia 2022 tentu tak ingin malu kala harus dikalahkan Italia meski hanya di ajang UEFA Nations League.



Jadwal UEFA Nations League Pekan Ini

Kamis, 22 September 2022