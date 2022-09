Tempat Makan All You Can Eat di Medan, Cukup Bayar Sekali, Bebas Makan Sepuasnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Medan merupakan salah satu pusat kuliner di Nusantara.

Saat ini ada banyak spot makanan yang bermunculan di ibu kota provinsi Sumatera Utara ini, termasuk All You Can Eat.

All You Can Eat (AYCE) merupakan sebuah konsep penjualan menu di restoran-restoran dimana kamu hanya cukup membayar sekali, namun kamu bisa sepuasnya menikmati semua menu yang tersedia tetapi dengan batasan waktu.

Berikut restoran All You Can Eat di Medan yang bisa kamu kunjungi bersama teman maupun keluarga.

1. Simhae Korean BBQ

Simhae Korean BBQ merupakan salah satu restoran yang menyediakan konsep All You Can Eat (AYCE).

Restoran All You Can Eat ini menawarkan makanan Korean Grill dengan harga mulai dari Rp99 ribu dengan batasan waktu 90 menit.

Olahan masakannya pun tentu sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Berbagai jenis daging dan pelengkap seperti sayuran, bakso, kimchi, dan nasi tersedia melengkapi menu grill ini.

Simhae Korean BBQ berlokasi di Jl. Perpustakaan No.26, Petisah Tengah, Kota Medan.

2. Hanamasa