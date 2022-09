JADWAL Liga 2 Hari Ini, Big Match PSMS Medan Vs Semen Padang, Perserang Vs PSDS, Karo Main Besok

Jadwal Liga 2 2022-2023 hari ini akan menyajikan duel big match antara PSMS Medan vs Semen Padang dan pertandingan menarik lainnya, Senin (26/9/2022).

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga 2 2022-2023 hari ini akan menyajikan duel big match antara PSMS Medan vs Semen Padang dan pertandingan menarik lainnya, Senin (26/9/2022).

Selain laga PSMS Medan vs Semen Padang, ada laga sengit antara Persiraja Banda Aceh vs PSPS Riau, kemudian Perserang Vs PSDS Deliserdang.

Kemudian Karo United yang menempel PSMS Medan di klasemen akan melawan Sriwijaya FC, Selasa (27/9/2022).

PSMS Medan akan menghadapi Semen Padang di Stadion Teladan, Medan untuk memperebutkan 3 poin.

Duel antara PSMS Medan Vs Semen Padang merupakan duel dua tim yang sudah pernah berkompetisi di kasta tertinggi Tanah Air.

Pada Grup Barat kini klasemen sementara dipimpin oleh PSMS Medan yang telah mengoleksi 13 poin dari 5 pertandingan.

Sementara runner up Wilayah Barat ditempati Karo United 9 angka.

Hanya ada juara grup dan runner up yang akan lolos ke babak selanjutnya.

Sementara 3 tim terbawah nantinya akan terdegradasi ke Liga 3.

