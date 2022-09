JAM TAYANG Big Match Inggris Vs Jerman Malam Ini, Harry Kane Minta Pendukung Tak Panik

Striker Inggris Harry Kane (tengah) berselebrasi dengan penonton setelah memenangi laga sepak semifinal Euro 2020 antara Inggris vs Denmark di Stadion Wembley di London pada 7 Juli 2021.

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match akan tersaji antara timnas Inggris vs Jerman dalam lanjutan laga UEFA Nations League.

Jam tayang laga Inggris vs Jerman dihelat di Stadion Wembley, kick off pukul 01.45 WIB, tak disiarkan TV nasional tapi via live Streaming.

Timnas Inggris saat ini dalam kondisi terburuk dalam 22 tahun terakhir, dan akan melawan musuh bebuyutan, Jerman dalam laga terakhir Nations League A Grup 3 di Stadion Wembley, London, Selasa (27/9/2022) dini hari nanti.

Timnas Inggris ditekuk Italia 1-0 di San Siro (24/9/2022).

Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate pun harus menerima cemoohan dari penonton di laga tersebut.

Itu menjadikan Kane dkk melewati lima laga tanpa kemenangan: dua seri, tiga kali kalah. Ini pertama kali dalam delapan tahun mereka tanpa kemenangan dalam lima laga.

Tim Tiga Singa juga sudah melalui tiga laga beruntun tanpa cetak gol, yang terakhir terjadi pada 2000 silam.

Satu-satunya gol mereka di turnamen ini adalah lewat tendangan penalti Harry Kane --yang makin menjelaskan tumpulnya taring tim Tiga Singa ini.

Terburuk dari semua catatan itu, Inggris terdegradasi dari strata A di Nations League, yang artinya musim depan mereka akan merangkak di Nations League B bersama tim tim medioker.

Performa buruk ini terjadi hanya 55 hari jelang gelaran Piala Dunia 2022 Qatar. Jelas ini bukan pertanda bagus.