Pertama di Medan, Kate Spade New York Hadirkan Koleksi Klasik dan Gaya Nostalgik

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kate Spade New York resmi meluncurkan butik terbarunya di Delipark Podomoro, Kota Medan, Kamis (29/9/2022).

Butik Kate Spade merupakan pertama dan satu-satunya ada di Kota Medan, dimana butik ini didesain untuk mencerminkan ciri khas dan DNA yang unik milik kate spade new york.

Dengan sentuhan desain yang cermat serta warna yang menggambarkan kegembiraan dan gaya hidup feminin dari brand tersebut.

Hadir di lantal Ground Delipark Mall, butik terbaru ini semakin menunjukkan komitmen kate spade new york kepada komunitas dan penggemarnya di Indonesia, yang sekarang memiliki 11 toko di Nusantara,.

"Kami sangat senang mengumumkan pembukaan butik kate spade new york yang pertama di kota Medan," ujar Vice President of Fashion and Accessories Kanmo Group Maya Anggraini kepada Tribun Medan.

Melalui butik ini, pihaknya berharap dapat memperkenalkan nilai-nilai yang dimiliki oleh Kate Spade New York kepada para perempuan di Medan agar mereka dapat merasa lebih berdaya.

Dan juga optimis serta tampil modis setiap hari menggunakan aksesoris, tas tangan, footwear, dan ready-to-wear dan kate spade new york.

Lanjutnya, toko terbaru di Medan ini memberikan suasana belanja yang hangat bagi para pengunjung untuk berbelanja koleksi fall 2022 terbaru dari kate spade new york.

Koleksi dengan paduan warna cerah dan motif yang playful yang sesuai dengan warna palet dari musim gugur Beberapa tem klasik dan konik yang menjadi model favorit akan hadir dengan detail yang terduga dan desain segar yang tak lekang oleh waktu.

Sam Icon Handbag kembali di musim ini dengan gaya nostalgik dan essential dan tahun 1993 dengan variasi warna serta sentuhan.

Dari koleksi ready-to-wear dan aksesoris warna lush green dan bold reds berdampingan dengan plaid dan stripes yang berwarna, mawar, leopard dan polka dot semua dengan sentuhan dari kate spade new york.

"Toko ini akan membawa beragam kategori produk yang menjadi favorit dari para penggemarnya termasuk handbog, koleksi ready to wear, leather goods, alas kaki, aksesoris teknologi, perhiasan, kacamata, syal, jam tangan, dan parfum, " pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Brand Manager Kate Spade Irma menyampaikan antusias pengunjung pada pembukaan sangat luar biasa.

"Antusias pengunjung luar biasa sekali pada pembukaan ini, karena memang warga Kota Medan merupakan pelanggan lokal yang juga cukup banyak menggandrungi produk dari Kate Spade New York, kali ini kita sudah hadir disini kiranya memberikan kebahagiaan bagi perempuan di Kota Medan," pungkasnya.

(cr9/Tribun-Medan.com)