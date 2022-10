DPW Nasdem Sumut Usai Pengumuman Capres: Kami Siap Menangkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Partai Nasdem Sumatera Utara mengaku siap memenangkan Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua DPW Iskandar mengatakan, untuk langkah pemenangan Anies Baswedan selanjutnya, pihaknya masih menunggu arahan DPP Partai Nasdem dan partai koalisi lainnya untuk mencukupi persyaratan pencalonan capres.

"DPW dan seluruh DPD Partai Nasdem se-Sumatera Utara tegak lurus atas keputusan Ketua Umum dan siap memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden pada pilpres 2024," ujarnya usai mengikuti Deklarasi Calon Presiden 2024 Pilihan Nasdem di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Iskandar mengatakan, diputuskannya Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden sesuai dengan aspirasi dari DPD dan telah disampaikan dalam rakernas Juni lalu.

"Partai Nasdem Sumatera Utara segera melakukan konsolidasi internal untuk menyusun program kerja pemenangan dan akan berkoordinasi dengan para relawan Anies Baswedan," ucapnya.

Sebelumnya, Deklarasi Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden telah disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pada Senin (3/10/2022) di kantor DPP Partai Nasdem Nasdem Tower.

"Nasdem melihat seorang sosok Anies Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, baik secara makro dan mikro dengan apa yang Nasdem yakini. Kami titipkan bangsa ini," kata Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta pada Senin (3/10/2022).

Surya Paloh turut mengungkapkan alasannya memilih Anies sebagai capres 2024.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya: Why not the best?" kata dia.

Dalam deklarasi ini, sejumlah elite Partai Nasdem tampak hadir langsung.

Mereka di antaranya Prananda Surya Paloh, Rachmat Gobel, Syahrul Yasin Limpo, hingga Ahmad Sahroni.

