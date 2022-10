DPD Nasdem Binjai Siap Kawal Anies Baswedan di Pilpres 2024, Ini Langkah Konkretnya

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Deklarasi Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden telah disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem Tower, pada Senin (3/10/2022) kemarin.

Menanggapi persoalan ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota Binjai, Edy Putra Sitepu, mengaku siap mengawal pencalonan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 mendatang.

Edy mengatakan,saat ini DPD Nasdem Binjai sedang menunggu instruksi dan arahan, baik dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk mengambil langkah kongkretnya.

"Yang pertama, kita akan mengacu petunjuk DPP dan DPW tentang apa yang harus dikerjakan, dan program apa yang akan dilaksanakan, karena kan kita satu komando, jadi ya masih tunggu arahan," ujar Edy, Rabu (5/10/2022).

Lanjut Edy, langkah awal nantinya DPD NasDem Binjai akan melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pengusungan Anies Baswedan.

Baik lewat media sosial, media mainstream ataupun berupa spanduk.

"Intinya akan sosialisasi dalam waktu dekat, hanya menunggu Instruksi dari DPW, yang pasti kita siap dan komitmen," ucap Edy.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh turut mengungkapkan alasannya memilih Anies sebagai capres 2024.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya: Why not the best?" kata dia.

Dalam deklarasi ini, sejumlah elite Partai Nasdem tampak hadir langsung.

Mereka di antaranya Prananda Surya Paloh, Rachmat Gobel, Syahrul Yasin Limpo, hingga Ahmad Sahroni.

(cr23/tribun-medan.com)