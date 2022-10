TRIBUN-MEDAN.COM - KASUS Perselingkuhan Kerap Terjadi, Kenapa Itu Terjadi? Berikut Ini 8 Penyebabnya.

Perselingkuhan dinilai sebagai "kesenangan" yang harus dibayar mahal.

Menyebabkan kerugian, baik dari sisi psikologis maupun materi.

Menyebabkan kesedihan, perceraian bahkan kekerasan.

Namun, mengapa masih ada orang yang melalukannya?

Pertanyaan itu membuat sejumlah peneliti penasaran dan mencoba mencari tahu jawabannya.

Dalam The Journal of Sex Research, Dylan Selterman seorang psikolog sosial di University of Maryland dan tim memberikan daftar lengkap alasan utama orang berselingkuh.

Termasuk mengungkap tentang apa arti perselingkuhan dalam suatu hubungan.

Tim peneliti menyurvei 495 orang dewasa yang mengaku tidak setia terhadap pasangannya.

Setelah menganalisis tanggapan terhadap serangkaian hampir 80 pertanyaan, tim menemukan 8 motivasi utama seseorang melakukan perselingkuhan.