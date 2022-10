Peson Honda CB150X Tarik Perhatian Gubsu di GIIAS Medan The Series 2022

New CB150X menjadi salah satu model motor favorit Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) The Series 2022 di Kota Medan.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pesona motor sport adventure New CB150X yang ikut meramaikan gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) The Series 2022 di Kota Medan yang berlangsung sejak 5 s/d 9 Oktober 2022 di Santika Convention Center Medan sukses menarik perhatian Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi.

Hal tersebut terbukti saat Edy Rahmayadi mengunjungi salah satu booth peserta pameran milik PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara sebagai satu-satunya brand motor yang menggelar exhibition di GIIAS Medan 2022. Dimana orang nomor satu Sumatera Utara tersebut tampak begitu antusias dengan tampilan gahar New CB150X yang juga menjadi salah satu model motor favoritnya.

Keberhasilan New CB150X memikat hati Gubsu di ajang GIIAS Medan The Series 2022 tentunya bukan tanpa alasan, karena selain merupakan motor sport harian berkarakter adventure turing 150cc pertama di Indonesia, New CB150X juga khusus dihadirkan Honda untuk menjadi jawaban bagi masyarakat yang menyukai tantangan dan membutuhkan partner berkendara yang tepat ketika berpetualang untuk menjelajahi berbagai destinasi dan keindahan alam di Tanah Air.

New CB150X juga dihadirkan untuk menjawab kebutuhan konsumen yang memiliki jiwa petualang, senang mengeksplorasi beragam tempat baru, serta menyukai tampilan macho dan tantangan ketika berkendara. Performanya yang tangguh mampu menghadirkan pengalaman berkendara jarak jauh yang lebih menyenangkan.

Leo Wijaya, Vice Presdir PT Indako Trading Coy mengungkapkan, sangat menyambut baik apresiasi yang diberikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada motor sport New CB150X di ajang GIIAS Medan The Series 2022. Menurutnya hal tersebut tentunya semakin menunjukkan bahwa sebagai pionir di kelasnya, New CB150X yang hadir dengan desain menarik dan nuansa tampilan big bike, posisi berkendara yang nyaman, serta beragam fitur canggih yang mampu memberikan performa berkendara yang optimal ini memiliki pesona yang tiada lawan.

Pada ajang GIIAS Medan The Series 2022 ini, Honda juga turut memanjakan para pengunjung dengan tampilan sejumlah motor unggulan lainnya. Seperti halnya menghadirkan skutik penjelajah New Honda ADV160 yang hadir sebagai jawaban dari keinginan konsumen terhadap motor besar penjelajah jalanan yang memberikan kebanggaan dalam berkendara, dan Honda Rebel yang hadir mencerminkan imajinasi, gaya hidup dan jati diri pengendara.

“Apresiasi dan kepercayaan dari para pecinta motor Honda tentunya semakin menguatkan semangat Satu Hati kami untuk senantiasa menemani masyarakat Sumatera Utara menggapai mimpi dengan produk berteknologi canggih, serta layanan purna jual terbaik,“ ujar Leo Wijaya.

