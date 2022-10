Bripda Bona Nainggolan, Personel Polres Samosir Segudang Prestasi Akan Launching Sasana "Top Team"

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR -Memiliki personel seperti Bonatua Nainggolan yang memiliki segudang prestasi, Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon SH MH berinovasi dengan melaunching Sasana "Top Team" dalam waktu dekat ini.

Menurut AKBP Josua, sasana "Top Team" ini akan bermarkas di Mapolres Samosir.

"Benar, nantinya sasana atau wadah latihan ini akan kita launching segera dan bermarkas di Mapolres Samosir juga,"kata AKBP Josua di Mapolres Samosir, Jumat (7/10/2022).

Bripda Bonatua Naingolan, saat ini bertugas pada bagian Sumber Daya Manusia Polres Samosir.

Bonatua merupakan angkatan 44 Polda Sumut tahun 2020/20221.

Putra dari H Nainggolan dan Ibu R Boru Lumban Gaol ini telah menorehkan prestasi yang tidak tanggung tanggung. Bukan hanya kancah nasional, melainkan internasional Asian.

Pada beberapa pertandingan, Bonatua berhasil menyabet medali. Mulai juara 2 kejuaraan Sea Games ke 30 Fhilliphina, juara 1 Kejuaraan Nasional Kickboxing 2019 di Jakarta, juara 3 kejuaraan Nasional Wushu Piala Presiden 2018 di Yogjakarta, Timnas Wushu Junior pada Kejuaraan ASIA The 9th Asian Junior Championship 2017 di Korea Selatan, dan juara 1 Kejuaraan Nasional Wushu 2017 di Bangka Belitung.

Kemudian, juara 1 Kejuaraan Nasional One Pride MMA Tv One 2020 di Jakarta, juara 1 Kejuaraan Nasional One Pride MMA Tv One 2021 di Jakarta, juara 1 Kejuaraan Daerah Kickboxing sumatera utara 2018 di Medan, Juara 1 Kejuaran Daerah Muaytahi Sumatera Utara 2018 di Medan, juara 1 Kejuaraan Daerah Kungfu Sumatera Utara 2017 di Parapat, juara 1 Kejuaraan Wushu Piala Kapolda Sumut 2018 di Medan hingga juara 2 Kejuaraan Popda Sumut Pencak Silat 2016 di Medan.

Polisi muda yang karib disapa Toncep di kampung kelahirannya ini bertanding pada 4 Desember 2021 pada kejuaran Nasional MMA TV ONE di Jakarta, dan sea games tahun 2021 silam.

Saat ini Bona sedang fokus persiapan untuk membuka sasana "Top Team" bersama seniornya yang juga seorang Karateka Bripka Efri Fandi.

Nantinya, dua polisi ini akan Berkolaborasi dengan seniornya.

Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, Bonatua merupakan aset berharga, karenanya menjadi faktor bagi Josua mendorong personelnya membuka sasana.

"Saya sampaikan,disini saya merasa terpanggil, saya ingin membangkitkan geliat olahraga dipulau samosir ini, saya merasa punya Tanggung jawab akan itu,"kata AKB Josua.

AKBP Josua berharap, ke depan dengan dibukanya sasana ini anak-anak dari Samosir semakin mampu bersaing dengan kabupaten dan provinsi lain bahkan antara negara dalam bidang olahraga.

"Mari sama sama-sama buktikan, kita bisa mencapai semua itu, meski itu impian , yang akan mengawali jadi kenyataan.

Saya sangat yakin, anak anak disamosir ini, banyak talenta dan bakat alami yang mungkin nantinya lebih mumpuni dari Bona dan Efri Fandi personil saya. Semoga kelak sasana Top Team bisa melahirkan atlet atlet yang bisa mengharamkan nama Samosir terkhusus nama indonesia,"ucap AKBP Josua.

Diakhir penyampaiannya AKBP Josua mengatakan, dia dan dan Seluruh PJU dan Personil Polres Samosir siap Memotivasi dan mensupport generasi muda dan Pelajar yang berbakat olah raga baik boxing dan karate.

"Kita tak akan berhenti membentuk generasi muda yang sehat, berdayaguna dan berprestasi khususnya mencari bibit unggul. Dan jika ada yang berminat menjadi anggota Polri, semoga bisa bekerjasama dengan instansi lain untuk memajukan olahraga di Kbupaten samosir,"harap Kapolres. (Jun-tribun-medan.com).