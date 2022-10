BAIM PAULA Terancam Dipenjara, Dicap Raja Prank Uya Kuya: Gua Punya Etika

TRIBUN-MEDAN.com – Belakangan ini nama pasangan selebriti, Baim Wong dan Paula Verhoeven menjadi sorotan hingga dikecam oleh sejumlah artis tanah air.

Pasalnya Baim Wong dan Paula Verhoeven membuat konten prank KDRT di depan polisi yang unggah melalui YouTube Channel pribadinya.

Uya Kuya yang kerap dicap sebagai Raja Prank pun lantas membandingkan dirinya dengan perbuatan Baim Wong tersebut.

Dilansir dari kanal YouTube Uya Kuya TV, pada Jumat (7/10/2022) Uya Kuya Bersama Melanie Subono turut berikan komentar terkait konten Baim Wong dan kasus KDRT Lesti Kejora.

Melanie Subono mengatakan jika Baim Wong dan Paula Verhoeven kejam karena menganggap KDRT sebagai candaan.

"Lesti temen lo bukan? Itu nggak lucu. Lo lebih kejam dari mereka yang membacakan pemecatan atau ngomong apa pun itu,” ujar Melanie Subono, dikutip pada Minggu (9/10/2022).

"Iya (kejam) karena bikin ini becandaan. Even nggak ada kasus Lesti, gua akan sama nentangnya soal ini. KDRT is not a joke,” tegas Melanie.

Menurutnya, Tindakan KDRT tak seharusnya dijadikan bahan bercandaan meskipun tidak ada sangkut paut dengan kasus Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Mendengar penjelasan Melanie Subono, Uya Kuya pun mengaku setuju dengan pernyataannya tersebut.

Sontak saja, Uya Kuya membandingkan dirinya dengan Baim Wong yang dikenal sebagai raja settingan atau prank Tanah Air.

Meskipun begitu, Uya Kuya secara blak-blakan mengatakan jika dirinya tidak sampai merugikan orang lain.

"Tapi at least gua dibilang alay tukang ngeprank, gua masih punya etika," ujar Uya Kuya.

Uya Kuya meyebutkan bahwa ia masih mengetahui hal-hal yang bisa dibuat settingan mana yang tidak.

"Gua nggak akan merugikan orang-orang lain gitu kan. Kita pikir buat hiburan tapi jangan sampe merugikan orang lain. Itu setuju," ucap Uya Kuya.

"Apalagi orang bilang Uya Kuya tukang prank, raja settingan. Gua sealay-alaynya gua, sesettingannya gua buat apa, percayalah 99 persen artis di dunia itu settingan guys," ujar Uya Kuya.

