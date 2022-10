Dicap Raja Prank, Uya Kuya Bandingkan Dirinya dengan Baim Wong: Gua Masih Punya Etika

TRIBUN-MEDAN.com - Kasus prank KDRT yang dilakukan pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven terus bergulir hingga disoroti oleh sejumlah artis tanah air.

Salah satunya, Uya Kuya dan Melanie Subono yang turut mengecam tindakan Baim Wong yang membuat konten prank KDRT di depan polisi.

Uya Kuya yang kerap dicap sebagai Raja Prank pun lantas membandingkan dirinya dengan aksi Baim Wong.

Hal tersebut terlihat dari tayangan Uya Kuya melalui konten videonya bersama Melanie Subono di YouTube Uya Kuya TV, Jumat (7/10/2022).

UYA KUYA (TRIBUN MEDAN/HO)

Dalam perbincangan tersebut. Uya Kuya dan Melanie Subono menyoroti aksi prank Baim Wong dan Paula Verhoeven ditengah kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora.

Melanie Subono menyebut Baim Wong dan Paula Verhoeven kejam karena menganggap KDRT sebagai candaan.

"Lesti temen lo bukan? Itu nggak lucu. Lo lebih kejam dari mereka yang membacakan pemecatan atau ngomong apa pun itu,” ujar Melanie Subono, dikutip pada Minggu (9/10/2022).

Menurut Melanie tindakan KDRT tak seharusnya dijadikan bahan bercandaan, meskipun tidak ada sangkut paut dengan kasus Lesti Kejora dan Billar.

Baca juga: JENDERAL BINTANG TIGA Minta Uya Kuya Hipnotis Ferdy Sambo dan Putri Agar Tak Bisa Bohong Lagi

"Iya (kejam) karena bikin ini becandaan. Even nggak ada kasus Lesti, gua akan sama nentangnya soal ini. KDRT is not a joke,” tegas Melanie.

Uya Kuya pun mengaku setuju dengan pernyataan Melanie Subono.

Uya Kuya membandingkan dirinya dengan Baim Wong, yang dikenal publik sebagai raja settingan atau prank Tanah Air.

Kendati dicap sebagai Raja Prank atau kerap membaut settingan, Uya Kuya sesumbar mengaku jika dirinya tidak sampai merugikan orang lain.

Uya Kuya (Capture YouTube Trans7 Official)

"Tapi at least gua dibilang alay tukang ngeprank, gua masih punya etika," ujar Uya Kuya.

Suami Astrid Kuya ini mengatakan bahwa, dia masih mengetahui hal-hal yang bisa dibuat settingan mana yang tidak.