LINK Live Streaming Barcelona Vs Inter Milan, Taktik Inzaghi Bisa Buat Barca Tersingkir

Link Live Streaming Barcelona vs Inter Milan Liga Champions 2022-2023, Rabu (12/10/2022)

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match akan tersaji antara Barcelona vs Inter Milan di laga lanjutan Liga Champions 2022-2023, Rabu (12/10/2022) malam waktu setempat atau Kamis dini hari nanti.

Babak penyisihan Grup C Liga Champions mempertemukan duel Barcelona vs Inter Milan digelar di Stadion Camp Nou kick off pukul 02.00 WIB live SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Barcelona vs Inter Milan bisa ditonton via live streaming. Link nonton live streaming Barcelona vs Inter Milan bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Tiga poin menjadi harga mati bagi si tuan rumah, Barcelona jika masih ingin melaju ke babak 16 besar Liga Champions.

Saat ini, Blaugrana terkapar di peringkat ke-3 klasemen Grup C Liga Champions dengan hanya menorehkan 3 angka.

Dari 3 pertandingan, Robert Lewandowski cs hanya mampu memenangkan satu laga, sisanya, berakhir dengan kekalahan.

Sedangkan tim tamu, berhasil tampil lebih meyakinkan dengan torehan dua kemenangan mereka di Liga Champions.

Baca juga: Barcelona Vs Inter Milan Malam Ini, Wajib Menang, Jika Kalah Lagi Barca Potensi ke Liga Malam Jumat

Terakhir, Nerazzurri mampu mengandaskan perlawanan Barcelona dengan skor tipis 1-0.

Lewat catatan enam angka, anak asuh Simone Inzaghi itu betengger di peringkat dua Grup C Liga Champions.

Dengan kepala tegak, Inter Milan melangkah menuju Stadion Camp Nou untuk kembali mencuri poin dari Blaugrana.

Kondisi Tim

Lini belakang Barcelona tengah ketir-ketir setelah barisan stopper mereka mengalami cedera.

Jules Kounde, Ronald Araujo, hingga Andreas Christensen diharuskan menepi karena masuk ke ruang perawatan.

Untungnya, Xavi dimanjakan dengan skuad elite yang dimiliki Blaugrana setelah jor-joran di bursa transfer.

Baca juga: JADWAL Live SCTV Liga Champions Malam Ini, Liverpool Cari Pelampiasan, Big Match Barcelona Vs Inter