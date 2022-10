Link Nonton Anime The Wind Rises, Anime Sedih Terbaik yang Bikin Auto Nangis, Berikut Sinopsisnya

Anime The Wind Rises ini diproduksi oleh Studio Ghibli, Buena Vista Home Entertainment, dan Hakuhodo DY Media Partners.

TRIBUN-MEDAN.COM – Anime The Wind Rises atau dalam bahasa Jepangnya Kaze Tachinu merupakan sebuah anime yang diadaptasi dari Manga yang ditulis oleh Zaman Showa.

Kemudian Manga The Wind Rises ini diadaptasi menjadi sebuah anime dengan judul yang sama dan disutradarai oleh Hayao Miyazaki, sutradara yang sudah menggarap beberapa anime seperti My Neighbor Totoro, Ponyo, dan Spirited Away.

Anime The Wind Rises atau Kaze Tachinu adalah biografi fiksi sejarah dari insinyur aeronautika Jiro Horikoshi yang merancang pesawat-pesawat tempur Angkatan Laut Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II, termasuk pesawat tempur Mitsubishi A6M Zero.

Baca juga: Link Nonton dan Sinopsis Anime Remake Our Life, Bergenre Romance Garapan Tomoki Kobayashi

Anime The Wind Rises ini diproduksi oleh Studio Ghibli, Buena Vista Home Entertainment, dan Hakuhodo DY Media Partners.

Adapun pengisi suara The Wind Rises di antaranya Hideaki Anno, Hidetoshi Nishijima, Miori Takimoto, dan Mansai Nomura.

Lagu tema pada movie ini adalah "Hikouki Gumo", lagu yang pertama kali dinyanyikan oleh Yumi Arai pada tahun 1973.

Sinopsis AnimeThe Wind Rises

Anime ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Jiro Horikoshi. Jiro Horikoshi memiliki cita-cita menjadi pilot pesawat tempur.

Namun, penglihatannya yang kabur dimana ia harus mengenakan kacamata, hal itu akhirnya memaksa ia mengubur mimpinya itu dalam-dalam. Suatu hari, Giro bertemu dengan seorang desainer pesawat Italia bernama Caprioni di dalam mimpinya.

Karena mimpinya itu, Jiro Horikoshi kemudian berubah haluan dan memutuskan untuk menjadi seorang desainer pesawat.

Setelah dewasa, Jiro pindah ke Tokyo untuk belajar menjadi insinyur. Dalam perjalanan menuju Tokyo, sebuah insiden terjadi, dimana terdapat pesawat - pesawat tempur yang melemparkan bom sehingga menyebabkan kebakaran di daerah Jiro berada.

Karena kejadian tersebut, kendaraan yang ditumpangi Jiro serta penumpang lain mengalami pemberhentian. Jiro kemudian bertemu dengan seorang gadis bernama Naoko yang ditemani oleh seorang pelayannya.

Akibat kebakaran tersebut, pelayan yang menemani Naoko terluka. Jiro pun akhirnya mengantar Naoko dan pelayannya ke tempat yang aman.

Sesampainya di Tokyo, Jiro kemudian mendapat pekerjaan di pabrik pesawat terbang. Disana, ia kembali bertemu dengan Naoko, gadis yang pernah ia temui di jalan menuju Tokyo.