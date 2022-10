Lirik dan Chord Lagu Batak Masihol Au Inang By Duo Naimarata 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Masihol Au Inang ini kini sedang viral dijadikan backsound video di aplikasi TikTok.

Tung godang pe pikkiranmu adalah potongan dari reefLagu Batak Masihol Au Inang yang diciptakan oleh Risma Simamora ini.

Lagu Batak Masihol Au Inang ini dippulerkan oleh Duo Naimarata.

Lirik dan Chord Lagu Batak Masihol Au Inang

Intro : F G E Am

F G C..

C F C

borngini.. hundul sasada au..

-Bm Am G C

hu..ida gombarni rupami..

F G C Dm G

manetek ilukki masihol rohakki..

C F C

o inang.. inang pangitubu..

-Bm Am G C

masihol rohakki marnida ho..

F

burjumi dainangku..

G C

dang boi tarbalos au..

G

tung godang pe pikkiranmu..

C

sai di bunihon ho..

F G C Dm-Em

tu hami sude gellengmon..

F G

horras ma diho inang..

E Am

horas ma hasianku..

F G

penggeng saur matua..

C

ho inang..

Musik : C Bm Am..-G

F C G..-Em

F G E Am -G

F G C..

C F C

o inang.. inang pangitubu..

-Bm Am G C

masihol rohakki marnida ho..

F

burjumi dainangku..

G C

dang boi tarbalos au..

Reff :

G

tung godang pe pikkiranmu..

C

sai di bunihon ho..

F G C Dm-Em

tu hami sude gellengmon..

F G

horras ma diho inang..

E Am

horas ma hasianku..

F G

penggeng saur matua..

C

ho inang..

G G-Am-Bm

tung godang pe pikkiranmu..

C -Em

sai di bunihon ho..

F G C Dm-Em

tu hami sude gellengmon..

F G

horras ma diho inang..

E Am -G

horas ma hasianku..

F G

penggeng saur matua..

C

ho inang..

Outro : Dm G C..

(cr30/tribun-medan.com)