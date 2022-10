Resmi Turun, Berikut Harga BBM Pertamina dan Shell di Sumatera Utara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah badan usaha yang bergerak dibidang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Pertamina dan Shell melakukan penyesuaian harga sejak 1 Oktober 2022 lalu

Seperti halnya harga BBM Pertamax, turun menjadi Rp 13.900 per liter dari harga sebelumnya Rp 14.500.

Kemudian, harga BBM jenis Pertamax Turbo juga mengalami penurunan harga dari 15.900 per liter menjadi Rp 14.950 per liter.

Sementara itu, Pertamina juga menaikan harga BBM jenis Dexlita dan Pertamina Dex.

Tak hanya Pertamina, Shell juga melakukan penyesuaian harga yang berlaku mulai Sabtu (1/10/2022) lalu di Sumatera Utara untuk jenis Shell Super, Shell V Power dan Shell Diesel Extra .

Dikutip dari situs resmi Shell Indonesia, Saat ini harga BBM jenis Shell Super di Sumatera Utara berada di posisi Rp 14.460 per liter, turun dari harga bulan lalu Rp 17.400 per liter.

Sedangkan jenis Shell V Power juga turun dari harga semula Rp 18.400 per liter menjadi Rp 15.160 per liter, dan Shell Diesel Extra dipatok Rp 18.540 per liter

Berikut harga BBM di SPBU Shell dan Pertamina Sumatera Utara pada Oktober 2022

1. Harga BBM PT Pertamina di Sumatera Utara

Pertamax Turbo: Rp 14.950/liter

Dexlite: Rp 17.800/liter

Pertamina Dex: Rp 18.100/liter

Pertamax Rp 13.900/liter

Pertalite Rp 10.000/liter

2. Harga BBM Shell di Sumatera Utara

Shell Super: Rp 14.460/liter

Shell V-Power: Rp 15.160/liter

Shell Diesel Extra: Rp 18.540/liter

(cr10/ribun-medan.com)