Hasil Pertandingan Pramusim NBA Hari Ini, Jadwal Besok dan Link Live Streaming

Tribun-Medan.com - Delapan pertandingan pramusim NBA 2022-2023 digelar hari ini, Kamis (13/10/2022), dengan hasil empat tuan rumah mengalami kekalahan. Los Angeles Lakers yang diperkuat superstar mereka LeBron James gagal mengatasi Minnesota Timberwolves.

LeBron yang bermain selama 25 menit membukukan 25 poin 11 rebound dan 3 assist. Sementara Anthony Davis dan Lonnie Walker masing-masing menjaringkan 19 dan 12 angka.

Namun Wolves bermain solid dan pemain center Naz Reid menjadi penyumbang angka terbanyak bagi klub berlogo serigala ini. Reid memimpin dengan torehan 22 poin disusul D’Angelo Russel 15 poin dan Jaylen Nowell 14 poin.

Kemenangan ini memperpanjang kemenangan Wolves di fase pramusim NBA. Mereka telah mencatatkan empat kemenangan dari empat laga. Sebaliknya rekor Lakers terbilang buruk. Mereka hanya mampu mencatat satu kemenangan dari empat laga –dengan dua di antaranya didapat dari Timberwolves.

Pada pertandingan lain Milwaukee Bucks yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Fiserv Forum Center, gagal melewati Brooklyn Nets. Mereka takluk 97-107.

Pemain Bucks berkewarganegaraan Indonesia, Marques Bolden, kali ini tidak mendapatkan waktu bermain yang banyak. Ia hanya diturunkan selama satu menit 12 detik. Ia sama sekali tidak mencetak angka maupun rebound dan catatan lainnya.

Los Angeles Clippers dan Phoenix Suns juga menjadi tuan rumah yang sial. Clippers ditekuk tamunya Denver Nuggets dengan skor cukup telak 115-126. Adapun Suns bernasib lebih nahas. Mereka cuma kalah setengah bola dari Sacramento Kings 104-105.

Duane Washington Jr menjadi pemain paling subur bagi Suns. Ia mencetak 31 poin berikut dua rebound dan empat assist. Namun ini belum cukup untuk mengatasi Kings yang mengandalkan permainan kolektif. Dari 15 pemain yang diturunkan, hanya dua yang gagal mencetak poin.

Kings melanjutkan tren positif mereka di pramusim. Ini menjadi kemenangan ketiga dari tiga laga yang dijalani. Bagi Suns, sebaliknya, menjadi kekalahan pertama.

BAYANGI - Pemain Miami Heat Tyler Herro membayang-bayangi pemain New Orleans Pelicans CJ McCollum pada satu momentum pertandingan pramusim NBA 2022-2023 yang mempertemukan kedua klub di FTX Arena, Miami, Florida, Kamis (13/10/2022). Miami Heat menang telak 120-103. (AFP/Issac Baldizon/NBAE)

Empat tuan rumah lain meraih kemenangan mengesankan. Terutama Heat yang meninggalkan tamunya New Orleans Pelicans dengan jarak cukup jauh, 120-103.

Pemain 22 tahun yang menempati posisi guard, Tyler Christopher Herro, menunjukkan performa gemilang. Ia melesakkan 23 poin ditambah empat rebound dan satu assist.

Sejak masuk NBA tahun 2019 [ronde 1 pilihan ke 12 dalam drat untuk Miami Heat] permainan Herro terus meningkat. Di musim pertamanya dia mencetak rata-rata 13,5 PPG (Point Per-Games) di babak reguler. Musim kedua 15,1 PPG dan musim lalu (2021-2022) 20,7 PPG.

Dengan kombinasi yang kian padu bersama Bam Adebayo, diperkirakan angka bidikan Herro kembali akan meningkat.

Cedera

Pertandingan pramusim NBA akan berlanjut pada Jumat (14/10/2022). Dua pertandingan digelar yakni Detroit Pistons versus Memphis Grizzlies dan Indiana Pacers kontra Houston Rockets.

Pistons akan menjamu Grizzlies pada Jumat pagi pukul 06.00 (WIB) dan bisa disaksikan langsung oleh para penggemar bola basket Tanah Air melalui live streaming NBA Preseason 2022 via Vidio, Champions TV 3, dan NBA TV.

CEDERA - Pemain Detroit Pistons Marvin Bagley III tergeletak di lapangan akibat mengalami cedera pada pertandingan pramusim NBA 2022-2023 melawan Oklahoma City Thunder di Little Caesars Arena, Detroit, Michigan, Selasa (11/10/2022). Marvin Bagley III tidak akan bermain pada laga lanjutan pramusim melawan Memphis Grizzlies besok. (AFP/Gregory Shamus)

Menghadapi Grizzlies, kemungkinan besar Pistons akan bermain tanpa center Marvin Bagley III yang mengalami cedera di bagian lutut kanan saat bertanding menghadapi Oklahoma City Thunder, Selasa lalu.

Hasil pemeriksaan awal yang dilakukan tim dokter Pistons menunjukkan adanya sobekan pada ligamen collateral dan membutuhkan waktu kurang lebih empat pekan untuk pulih. Posisi Marvin Bagley III akan diisi oleh Jalen Montez Duren.(ags)

hasil laga

Indiana Pacers vs New York Knick 109-100

Cleveland Caveliers vs Atlanta Hawks 105-99

Philadelphia 76ers vs Charlotte Hornets 99-94

Milwaukee Bucks vs Brooklyn Nets 97-107

Miami Heat vs New Orleans Pelicans 120-103

Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves 113-118

Phoenix Suns vs Sacramento Kings 104-105

Los Angeles Clippers vs Denver Nuggets 115-126

Pertandingan besok

Detroit Pistons vs Memphis Grizzlies

Indiana Pacers vs Houston Rockets