BERITA KLASEMEN MOTOGP: Fabio Quartararo, Bagnaia dan Espargaro Bersaing Sengit Berebut Tahta

TRIBUN-MEDAN.com - Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo masih menduduki tahta klasemen sementara MotoGP 2022 jelang GP di Australia.

Namun posisi Fabio Quartararo masih bisa disalip pembalap lain.

Francesco Bagnaia yang terdekat menempel dengan jara 2 poin saja.

Inilah pembalap di posisi 5 besar yang siap mengancam

1. Fabio Quartararo: 219 Poin

2. Francesco Bagnaia: 217 Poin

3. Aleix Espargaro : 199 Poin

4. Enea Bastianini : 180 Poin

5. Jack Miller : 179 Poin

MotoGP Australia 2022 pekan ini bakal seru karena pertarungan Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo dan Aleix Espargaro.

Siapa yang bakal memuncaki klasemen MotoGP?

MotoGP Australia 2022 digelar mulai hari Jumat (14/10/2022) hingga Minggu (16/10/2022) di Sirkuit Philip Island.

Jam tayang keseruan dari duel antara Bagnaia vs Quartararo di MotoGP Australia 2022 dapat disaksikan melalui Trans7 atau streaming via Vision Plus pukul 10.00 WIB, Minggu (16/10/2022).

Pebalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, tak akan mengubah mentalitasnya meski hanya terpaut dua poin dari Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) yang memimpin klasemen sementara MotoGP 2022.

Francesco Bagnaia menjadi pesaing terdekat Fabio Quartararo dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2022.

Hasil MotoGP Austria 2022, Francesco Bagnaia juara (tengah), Fabio Quartararo ke-2 dan Jack Miller ke-3 (MotoGP)

Setelah balapan di Thailand, Francesco Bagnaia yang meraih podium bisa memangkas jarak dari Fabio Quartararo.

Pencapaian Bagnaia tentu membuat Quartararo ketar-ketir karena di paruh kedua tak dipungkiri begitu banyak kejutan terjadi.

Pebalap asal Italia itu sukses meraih empat kemenangan beruntun dan dua podium dari tujuh balapan.