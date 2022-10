SELAMAT! Pelajar SD Asal Pakpak Bharat Sahpen Berutu Raih Gold Certificate National Selection

Dua pelajar terbaik Pakpak Bharat, Sahpen Berutu dan Moria Lumbantobing mengikuti kompetisi Asian Science and Mathematic Olympiad for Primary and Secondary Scholl (Asmopss) di SMA Citra Kasih Jakarta, Sabtu (10/9/2022).

TRIBUN-MEDAN.COM - Sahpen Berutu, putra pasangan Derianto Berutu dan Nurlia Bancin, pelajar SD asal Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Pakpak Bharat, Sumut, berhasil meraih Gold Certificate National Selection.

Prestasi bergengsi tingkat Nasional ini Sahpen torehkan dalam mengikuti ajang Asian Science and Mathematic Olympiad for Primary and Secondary School (Asmopss) untuk tahap 1 Nasional menuju Internasional. Diketahui, ajang ini dilaksanakan pada 10 September 2022 yang lalu di SMA Citra Kasih, Jakarta.

Prestasi anak didik dari Pakpak Bharat ini disampaikan langsung Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor melalui Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Pakpak Bharat, Drs Manihar Tumanggor, MM yang turut mendampingi para pelajar.

"Puji Tuhan satu dari dua anak didik kita, yakni Sahpen Berutu asal SD 034815 Singgabur meraih kategori Gold Certificate National Selection dan akan masuk ke seleksi tahap kedua Nasional menuju Internasional,"ujarnya dengan bahagia.

PELAJAR PAKPAK BHARAT: Pada Rabu (13/7/2022), Bupati Franc Bernhard Tumanggor didampingi istri serta Prof Surya saat bersama anak didik dari Pakpak Bharat yang turut serta mengikuti program Young Genius Program (YGP) yang diselenggarakan oleh Institute Teknologi DEL di Jakarta beberapa waktu lalu. (Diskominfo Pakpak Bharat)

"Mohon doa seluruh masyarakat Pakpak Bharat untuk keberhasilan putra/putri terbaik kita dalam menuju Olympiade internasional ini,"sambungnya.

Diketahui bahwa Surya Institute (SI) melalui divisi Surya Institute for the Promotion of Science (SIPS) sebagai Sekretariat Asian Science and Mathematics Olympiad for Prymary & Secondary Schools (ASMOPSS) akan kembali menggelar ajang ASMOPSS yang ke-12 dengan mengundang negara-negara Asia peserta lainnya untuk berpartisipasi dalam ajang olimpiade ini.

ASMOPSS ke-12 ini rencananya akan diselenggarakan pada November 2022 mendatang di Vietnam.

Guna mempersiapkan Tim yang akan mewakili Indonesia di ajang ASMOPSS ke-12 tersebut, Surya Institute (SI) kembali menyelenggarakan Road to ASMOPSS 12 sebagai seleksi tahap awal (seleksi regional) dan mengundang para peserta dari tingkat SD dan tingkat SMP dari berbagai Provinsi di Indonesia.

Road to ASMOPSS 12 telah dilaksanakan pada Sabtu, 10 September 2022 lalu di berbagai Kota seperti Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, Ponorogo, Tuban, Kediri, Banyuwangi, Samarinda, Balikpapan, Ambon, Makassar, Bali, Mataram dan Timika.

Total peserta yang mengikuti Road to ASMOPSS 12 sebanyak 928 siswa dari berbagai sekolah di Indonesia dengan rincian peserta sains SD sebanyak 181 orang, Peserta Matematika SD sebanyak 313 orang, Peserta Sains SMP sebanyak 166 orang, dan Peserta Matematika SMP sebanyak268 orang.

Dalam ajang seleksi Asian Science and Mathematic Olympiad for Primary and Secondary School (ASMOPSS) untuk tahap I Nasional ini Pakpak Bharat menyertakan dua orang pelajar terbaiknya.

Keduanya ialah Sahpen Berutu dari SD 034815 dan Moria Lumbantobing dari SD 030436 Kerajaan.

Dua orang siswa teladan ini bahkan telah mengikuti bimbingan dan pembinaan khusus dari Prof. Johannnes Surya, penemu dan pencetus metode matematika GASING (Gampang, Asyik, Menyenangkan).

Sementara itu Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas capaian ini.

"Tekad kita untuk membangun sistem Pendidikan di Pakpak Bharat tidak akan pernah pudar, perlahan dan perlahan kita akan membangun generasi emas Pakpak Bharat yang unggul, handal dan cerdas, "ujar Franc Tumanggor.

