Bikin Ketagihan, Sajian Korea dan Jepang di All You Can Eat Meatsuka

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ngidam makan dari Korean dan Jepang? Kini kamu bisa menikmati kedua makanan tersebut dalam satu konsep All You Can Eat yang ada di Meatsuka, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan.

Meatsuka menyajikan konsep makanan ala Jepang dan Korea dengan citarasa yang dijamin bikin ketagihan untuk menikmatinya kembali.

Meatsuka juga telah diakui sebagai restoran all you can eat terjangkau dengan pelayanan yang memuaskan. Terlebih dekorasi ruangannya yang cantik dan manis menjadi nilai tambah untuk makan sepuasnya di tempat ini.

Di sini kamu dapat menikmati kedua hidangan sekaligus yaitu steamboat dan yakiniku dan ragam pilihan minuman, snack serta dessert yang semakin melengkapi kenikmatannya.

Di sini tersedia tiga tipe paket buffet all you can eat mulai dari Standart yakni Rp 124.900 (sudah termasuk PPN), kamu bisa menikmati barbeque ayam, sapi, dan top side.

Lalu paket Premium Rp 144.900 per orang, kamu bisa menikmati barbeque ayam, sapi, top side, short plate, steamboat tomyam dan chicken soup.

Dan tipe ketiga yang paling digemari para pengunjung yaitu paket Supremi Rp 154.900. Paket ini sudah termasuk barbeque ayam, sapi, top side, short plate, sirloin, tanderloin, wagyu ditambah dengan tiga rasa steamboat tomyam, chicken soup, dan mala soup.

Pada umumnya, pilihan rasa steamboat hanya dua saja, namun Meatsuka menghadirkan Mala Soup menjadi pilihan yang tepat untuk lidah pecinta rasa pedas.

Karena mala soup menghadirkan rasa pedas dari rempah-rempah, Assistant Chef Meatsuka Rizki menyampaikan, mala merupakan cita rasa yang autentik makanan khas China yang hanya ada di steamboatnya Meatsuka.

"Mala sudah terkenal pada makanan ala Chinese food, di mana Mala ini merupakan bumbu pedas yang terbuat dari biji lada sichuan, ditambah dengan cabai, dan rempah lain, dan ini hanya ada di Meatsuka, " ujarnya kepada Tribun Medan, Senin (17/10/2022).

Selain itu, ia juga mengatakan, Meatsuka hadir dengan side dish yang menggugah selera dan ragam makanan yang ditawarkan tersebut hadir dengan pilihan berbeda setiap harinya.

Terlebih pada saat weekend, Meatsuka menghadirkan ragam makanan yang lebih banyak lagi untuk kamu coba.

Saat Tribun Medan mencicipi pilihan makanan side dish telah terhidang ragam makanan yang menggugah selera seperti nasi goreng kari, ifumie goreng, french fries, chicken karage, sate taican, bakso sapi.

Lalu juga terhidang sushi, pudding, ragam buah-buahan yang segar, serta yang paling menjadi favoritnya yakni pisang ovomaltine dan pisang cokelat keju.