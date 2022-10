Link Nonton Drakor Underthe Queen’s Umbrella, Drama On Going yang Mengangkat Masalah Kerajaan

Drama Korea Under the Queen’s Umbrella.

Link Nonton Drakor Under the Queen’s Umbrella, Drama On Going yang Mengangkat Masalah Kerajaan

TRIBUN-MEDAN.COM - Drakor Under the Queen’s Umbrella merupakan drama Korea terbaru yang menceritakan tentang seorang ratu pemarah yang ingin mendidik anak-anaknya menjadi pangeran berintegritas, berhenti membuat keonaran dan menjadi pangeran yang sesungguhnya.

Drakor Under the Queen’s Umbrella tayang sejak 15 Oktober lalu dan diperankan oleh Kim Hye Soo, Kim Hae Sook, dan Choi Won Young.

Selain Kim Hye Soo, Kim Hae Sook, dan Choi Won Young, drakor Under the Queen’s Umbrella ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama Korea lainnya seperti Moon Sang Min, Chani, Ok Ja Yeon dan masih banyalk bintang lainnya.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Dear M, Kisah Kasih di Kampus Berbalut Misteri

Mengusung genre sejarah dan dark komedi , Drakor Under the Queen’s Umbrella tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21.10 KST atau 19.10 WIB. Drama ini dapat di tonton secara legal di tvN dan Netflix.

Drama yang terdiri dari 16 episode ini disutradarai oleh Kim Hyung Shik, yang sebelumnya pernah menyutradarai serial Prince Coffee Lab (2018) bekerjasama dengan penulis naskah Park Ba Ra.

Baca juga: Bunda Corla Tak Kuasa Tahan Tangis saat Disawer 200 Juta, Ingin Belikan AlQuran

Sinopsis drama Korea Under the Queen’s Umbrella

Drama ini berlatar belakang Dinasti Joseon dengan menampilkan karakter seorang ratu bernama Im Hwa Ryeong yang memiliki watak yang anggun, menawan, dan bermartabat.

Namun, sosok Ratu ini memiliki masalah dalam mengurus anak hingga membuatnya sering pusing dan kewalahan dalam mendidik putra-putranya.

Kenakalan pangeran-pangeran tersebut akhirnya mempersulit keluarga kerajaan dalam menangani mereka.

Di masa lalu, Im Hwa Ryeong merupakan putri bangsawan yang baik hati dan sopan. Namun intrik kehidupan kerajaan mengubahnya. Ratu Im Im Hwa Ryeong telah menurunkan harga dirinya dan sekarang ia dikenal sebagai ratu yang temperamendan mudah marah.

Hal ini dilakukan semata-mata untuk mendidik dan mengendalikan putranya yang nakal sehingga salah satu dari mereka layak menjadi raja Joseon berikutnya.

Sang Ratu juga berada di bawah tekanan yang cukup besar. Berbagai selir dan pelayan perempuan mempersiapkan putra mereka untuk menjadi pewaris tahta.

Tak hanya itu, Iklim politik dan keadaan sulit lainnya yang memaksanya untuk berhati-hati agar tak merusak prinsipnya.

Lantas, mampukah ratu Im Hwa Ryeong mendidik anak-anaknya ditengah berbagai masalah politik yang terjadi di kerajaan? saksikan selengkapnya dalam drama Under the Queen’s Umbrella.