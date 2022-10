LINK Nonton Live Streaming Sampdoria vs AS Roma Jam 23.30 WIB, Stankovic Adu Taktik Lawan Mourinho

LINK Nonton Live Streaming Sampdoria vs AS Roma, Jose Mourinho Hadapi Mantan Anak Didik

TRIBUN-MEDAN.COM - AS Roma masih ada kesempatan untuk menggeser tim sekota Lazio di klasemen sementara Liga Italia.

Jika AS Roma bisa menang lawan Sampdoria, maka Roma akan menyalip Udinese dan Lazio yang saat ini berada di atasnya.

Duel Sampdoria vs AS Roma tersaji di laga pekan ke-10 Liga Italia 2022-2023, Senin (17/10/2022) malam ini.

Siaran langsung Sampdoria vs AS Roma berlangsung atau kick off pukul 23.30 WIB.

Laga Sampdoria vs AS Roma bakal digelar di Stadion Luigi Ferraris, markas La Viola.

Live streaming Sampdoria vs AS Roma dapat anda tonton lewat link live streaming TV Online Vidio.com dan BeIN Sports.

Dejan Stankovic di sesi latihan Inter Milan pada Juli 2015 di Shanghai, Tiongkok.

Sampdoria akan menghadapi laga berat dengan melawan AS Roma.

Rekor pertemuan kedua tim, AS Roma diunggulkan dapat mengalahkan Sampdoria.

Dalam pertemuan lima laga terakhir, AS Roma mencatatkan tiga kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah.

Jika melihat rekor pertemuan kedua tim, AS Roma diprediksi menang mudah melawan Sampdoria.

Duel Sampdoria vs AS Roma akan mempertemukan guru dan murid dalam laga malam nanti.

Sang guru, Jose Mourinho akan bertemu dengan mantan anak asuhnya Dejan Stankovic yang kini menangani Sampdoria.

Dikutip dari transfermarkt, Jose Mourinho pernah melatih Dejan Stankovic saat membela Inter Milan.