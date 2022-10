Jadwal Pertandingan Basket NBA, Warrior Langsung Ketemu Lakers, Ini Link Streamingnya

NBAE/AFP/Harry How

Tribun-Medan.com - Kompetisi NBA kembali digelar. Mengawali musim 2022-2023, Golden State Warrior akan berhadapan dengan Los Angeles Lakers di Chase Center, San Fransisco.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (19/10/2022) mulai pukul 10.00 waktu setempat atau 06.00 Waktu Indonesia (Barat).

Sama-sama tergabung di Wilayah Barat (Western Conference) Divisi Pasific, ini merupakan bigmatch antardua klub yang sama-sama berhasil sampai ke puncak podium NBA dalam tiga musim terakhir.

Lakers juara di musim 2019-2020, mengalahkan Miami Heat 4-2. Adapun Golden State Warrior merupakan juara bertahan. Dalam best of seven final musim 2021-2022, mereka menekuk Boston Celtics, juga dengan skor 4-2.

Namun pencapaian terakhir Lakers, membuat mereka sedikit kurang diunggulkan. Musim lalu, LeBron James dan kawan-kawan bahkan gagal melaju ke babak playoff.

Mereka hanya menempati posisi 11 dalam peringkat akhir fase reguler dengan catatan 33 kali menang dan 49 kalah.

Terlebih, catatan mereka di pramusim juga kurang menohok. Lakers tiga kali menelan kekalahan. Termasuk di kandang sendiri.

Satu di antara sorotan terbesar pada kubu Lakers adalah pemain center mereka, Damian Jones.

Pergerakan yang kurang lugas dan agresivitas, plus relatif lamban dalam menutup ruang hingga kerap dikalahkan dalam bola-bola rebound, dianggap sebagai penyebab kemunduran Lakers.

DUNK - Pemain Los Angeles Lakers Damian Jones (tengah) melompat untuk melakukan dunk pada satu momentum pertandingan NBA melawan Phoenix Suns di T-Mobile Arena, Las Vegas, beberapa waktu lalu. (NBAE/AFP/Barry Gossage)

Pelapisnya, Jay Huff dan Wenyen Gabriel, setali tiga uang. Ketiganya sulit mengimbangi kecepatan LeBron James, Anthony Davis, dan Russel Westbrook.

Kelemahan ini kelihatan sekali saat Lakers berhadapan dengan Sacramento Kings di pramusim.

Pelatih Darvin Ham mesti memeras otak lebih keras untuk menemukan cara mengatasi persoalan ini. Termasuk bagaimana ia bisa mengoptimalkan pemain yang ada, sebab tiga nama penggawa utama tadi: James, Davis, dan Westbrook, bahkan tidak berada dalam kondisi terbaik mereka.

James dilaporkan masih menyisakan masalah pada kaki kirinya. Sementara Westbrook belum pulih benar dari cedera hamstring, dan Davis belum bisa bermain nyaman dengan otot punggungnya yang sempat terluka.

Pertandingan Golden State Warriors versus Los Angeles Lakers akan disiarkan langsung lewat jaringan TV Cable TNT. Secara streaming, pertandingan bisa ditonton lewat NBA TV dan di Tanah Air via Vidio.com.