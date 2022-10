Jadwal Pertandingan Basket NBA, Kings vs Blazers, Utah vs Nuggets, Berikut Link Streaming

Tribun-Medan.com - Pertandingan-pertandingan NBA musim 2022-2023 berlanjut, Kamis (20/10/2022). Di Golden 1 Center, Sacramento, California, tuan rumah Kings akan menjamu Portland Trail Blazers.

Pertandingan ini diprediksi akan menjadi kemenangan pertama bagi Kings. Pasalnya, Portland datang dengan catatan pramusim yang menyedihkan. Mereka kalah dalam empat pertandingan dan hanya menang satu kali, itu pun menghadapi klub non-NBA.

Sebaliknya Kings memenangkan semua laga, termasuk saat berhadapan dengan Blazers pada 9 Oktober 2022. Kala itu Kings menang dengan marjin lumayan lebar, 126-94.

Domantas Sabonis dan De’Aaron Fox mendominasi. Masing-masing mereka melesakkan 13 dan 14 poin. Sementara Keegan Murray, yang tidak masuk dalam jajaran starting line up, mencetak 16 poin.

REBOUND - Pemain Portland Trail Blazer Jusuf Nurkic berupaya melakukan rebound atas bola yang dilontar pemain Sacramento Kings pada satu momentum pertandingan pramusim NBA 2022-2023 di Golden 1 Center, Sacramento, California, 9 Oktober 2022. Kedua klub akan berhadapan di laga perdana mereka di NBA musim 2022-2023 di stadion yang sama, Kamis (20/10/2022). (NBAE/AFP/Rocky Widner)

Bagaimana kali ini? Fans Blazers sendiri pesimistis. Selain kalah telak dari Kings, mereka juga tidak berdaya menghadapi Los Angeles (LA) Clippers (kalah 97-102), Utah Jazz (di kandang sendiri kalah 101-118), dan Golden State Warriors.

Kekalahan atas Warriors dicatat sebagai satu di antara kekalahan dengan marjin terjauh sepanjang fase pramusim yakni 33 poin (98-131).

Terlebih, pemain andalan mereka Damian Lillard tidak dalam kondisi fit 100 persen. Lillard tidak bermain kalah Blazers dipermak Warriors. Terakhir kali ia turun gelanggang ketika bertanding kontra Kings. Lillars hanya melesakkan 8 poin dan membuat 6 assist, tanpa rebound.

Pemain lain yang bakal absen adalah Oliver Sarr, Trendon Watford, dan Gary Payton II. Nama yang disebut terakhir adalah putra dari legenda NBA, Gary Payton.

Adapun pemain yang masih cedera dan diperkirakan masih akan diparkir adalah Keegan Murray. Rookie ini (pilihan keempat dalam Draft NBA 2022) mengalami masalah pada kebugaran fisik. Ia sempat mendapat perawatan di rumah sakit dengan penanganan protokol kesehatan ketat.

Selain Murray, di daftar “parkir” tercatat pula nama Kevin Huerter.

Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung di saluran NBA TV via Vidio pada pukul 09.00 WIB. Dapat juga disaksikan lewat layanan tv kabel dan streaming pada saluran Root Sports Plus, NBC Sports California, dan NBA League Pass.

Pembuktian

Laga lain mempertemukan Utah Jazz versus Denver Nuggets. Most Valueble Player (MPV) alias pemain terbaik NBA musim lalu, Nikola Jokic akan memimpin rekan-rekannya di Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City, Utah.

Ini sekaligus menjadi pembuktian bagi Jokic. Musim lalu, Jokic yang berkebangsaan Serbia tampil apik dengan rata-rata pencapaian 27,1 point, 13,8 rebound dan 7,9 assist per-pertandingan. Ia diturunkan dalam 74 pertandingan dengan kisaran waktu bermain 33 menit.

Namun Nuggets hanya sampai di babak pertama playoff musim lalu. Mereka tersingkir setelah ditekuk Golden State Warriors 4-1.

AMANKAN BOLA - Pemain Denver Nuggets Nikola Jokic berupaya mengamankan bola dibayang-bayangi pemain Utah Jazz Rudy Gobert pada pertandingan NBA di Ball Arena Denver, musim lalu. Kedua klub akan kembali bentrok di laga perdana NBA musim 2022-2023 di Vivith Smart Home Arena, Salt Lake City, Utah, Kamis (20/20/2022). (NBAE/AFP/Garrett Ellwood)

Di fase pramusim NBA 2022-2023, terbilang lumayan. Mereka menang tiga kali dan kalah dua kali. Kedua kekalahan diderita dari Chicago Bulls 131-113 pada 8 Oktober 2022 dan Oklahoma City Thunder 101-112 empat hari sebelumnya.

Jazz musim lalu juga bernasib hampir serupa Nuggets. Mereka tampil impresif sepanjang babak reguler, tapi jeblok dan tersingkir di babak playoff. Mereka disingkirkan Dallas Maverick 4-2.

Mike Conley memimpin serangan Jazz. Meski kabar terakhir menyebut kondisi kebugaranya kurang bagus, pelatih Jazz Will Hardy kemungkinan tetap akan menurunkannya.(ags)

Jadwal Pertandingan NBA Kamis, 20 Oktober 2022

Detroit Pistons vs Orlando Magic

Indiana Pacers vs Washington Wizard

Toronto Raptors vs Cleveland Caveliers (Live NBA TV via Vidio.com Pukul 06.30 WIB)

Miami Heat vs Chicago Bulls

Brooklyn Nets vs New Orleans Pelicans

Atalanta Hawks vs Houston Rockets

Memphis Grizzlies vs New York Knicks

Minnesotta Timberwolves vs Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs vs Charlotte Hornets

Utah Jazz vs Denver Nuggets

Phoenix Suns vs Dallas Maverick (Live NBA TV via Vidio.com Pukul 09.00 WIB)