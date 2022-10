JAM TAYANG Siaran Langsung Man United vs Tottenham, Liverpool, Chelsea, Madrid dan Parma Bertanding

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton menarik siaran langsung pertandingan bola dapat Anda saksikan pada Rabu (19/10/2022) hingga Kamis (20/10/2022) dini hari WIB.

Live bola di antaranya dari Liga Inggris Man United vs Tottenham, Liverpool, Chelsea juga bertanding.

Dari Liga Spanyol Real Madrid akan bertanding melawan Elche.

Sementara dari ajang Piala Coppa Italia Parma bertanding melawan Bari dan Udinese vs Monza.

Pertandingan Coppa Italia, Liga Inggris maupun Liga Spanyol dapat Anda saksikan melalui siaran langsung TVRI, MOJI maupun live streaming Vidio.com.

Satu di antara pertandingan yang menarik atensi adalah duel Manchester United vs Tottenham Hotspur di Old Trafford Stadium.

Jadwal Bola Malam Ini

Liga Inggris

Kamis, 20 Oktober 2022

01.30 WIB - Bournemouth vs Southampton - (Vidio)

01.30 WIB - Brentford vs Chelsea - (Vidio)

01.30 WIB - Liverpool vs West Ham - (Vidio)

01.30 WIB - Newcastle vs Everton - (MOJI, Vidio)

02.15 WIB - Man United vs Tottenham - (Champions TV 5, Vidio)

Liga Spanyol

Kamis, 20 Oktober 2022

00.00 WIB - Cadiz vs Real Betis - (beIN Sports, Vidio)

00.00 WIB - Real Valladolid vs Celta Vigo - (beIN Sports, Vidio)

01.00 WIB - Real Sociedad vs Mallorca - (beIN Sports, Vidio)

02.00 WIB - Elche vs Real Madrid - (beIN Sports, Vidio)

Coppa Italia