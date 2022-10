Harga Emas Antam Naik, Pembeli Masih Rugi, Berikut Penjelasannya

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Harga emas Antam 24 karat di Butik Emas, Logam Mulia naik Rp 3.000 per gram, dari sebelumnya Rp 937.000 per gram menjadi Rp 940.000 per gram.

Di lain sisi, harga buyback oleh Logam Mulia tetap pada harga Rp 815.000 per gram seperti harga sebelumnya.

Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 121.000 per gram.

Selama ini, Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya, yakni harga emas dan harga beli kembali (buyback).

Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia.

Adapun harga buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia.

Jadi, jika pagi ini membeli emas dari Antam, maka Anda harus membayar Rp 940.000 per gram.

Dan apabila karena suatu sebab tiba-tiba Anda butuh uang sangat mendesak sehingga terpaksa menjual kembali emas tersebut pada siang atau sore hari, jangan kaget emas Anda cuma dihargai Rp 815.000 per gram oleh Logam Mulia.

Menurut Ekonom Sumut Benjamin, siapa saja perlu mencermati dua macam harga emas tersebut kalau benar-benar serius hendak menjadi investor emas batangan.

Tanpa memperhitungkan perbedaan dua harga tersebut, bisa-bisa seorang investor emas salah menghitung potensi untung dan rugi.

Dengan selisih harga jual dan harga beli (spread) setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang.

"Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback, sekaligus memberikan laba, " ujarnya kepada Tribun Medan, Jumat (21/10/2022).

Oleh karena itu, lanjutnya, untuk konteks sekarang harganya itu dikisaran Rp 940 ribu per gramnya, sementara itu, jika pembeli mau menjual emas ke butik, harga pembelian itu dalam konteks saat ini berada di kisaran Rp 815 ribu.

Maka jika pembeli membeli emas pada hari ini lantas menjualnya lagi, maka sudah dipastikan akan merugi. Karena, harga beli lebih tinggi dibandingkan harga jual.

