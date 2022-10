Pimpin Rakor Triwulan III Tahun 2022 TPAKD Deliserdang, Beberapa Poin Penting Disampaikan Sekda

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Deli Serdang Darwin Zein S. Sos, membuka Rapat Koordinasi Triwulan III Tahun 2022 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten (TPAKD) Deli Serdang di Aula Cendana, Lantai II, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (20/10/2022).

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Deli Serdang, Sri Ekayani SSos MAB dalam laporannya, menyampaikan tersebut bertujuan untuk membahas Pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan Kabupaten Deli Serdang dan Capaian Program Kerja TPAKD Tahun 2022.

"Sejak tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi bulan Oktober sebagai Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang diselenggarakan secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia guna mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024 serta mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," terang Kabag Perekonomian.

Selain itu, sambung Kabag Perekonomian, rapat tersebut juga membahas pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi serta realisasi program kerja TPAKD Kabupaten Deli Serdang sampai Triwulan III tahun 2022," imbuh Kabag.

Sementara itu, Sekdakab Deli Serdang, Darwin Zein mengatakan TPAKD adalah forum koordinasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

TPAKD bertujuan untuk mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif.

Sesuai arah rancangan Program TPAKD 2021-2025, telah disusun program kerja TPAKD Kabupaten Deli Serdang yang berisi program-program di antaranya UMKM Go digital, UMKM naik kelas, One Village One Agent, satu rekening satu pelajar, dan sinergi aksi literasi dan inklusi yang tentu saja telah diampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, berisikan target-target yang telah disusun per Triwulan untuk tahun 2022.

Dengan hadirnya lembaga jasa keuangan di wilayah kerja Lubuk Pakam, sebut Sekda, diharapkan dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai target yang telah ditetapkan bersama dalam pengembangan potensi Kabupaten Deli Serdang dan pembangunan Kabupaten Deli Serdang.