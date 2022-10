Sinopsis dan Link Nonton Drakor Now, We Are Breaking Up, Kisah Rumitnya Percintaan Orang Dewasa

Drama Korea atau Drakor Now, We Are Breaking Up adalah Drakor garapan Lee Gil Bok dan Je In.

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea atau Drakor Now, We Are Breaking Up adalah Drakor garapan Lee Gil Bok dan Je In.

Bergenre romansa, Drakor Now, We Are Breaking Up dibintangi oleh Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Oh Sehun EXO, dan Choi Hee Seo.

Drakor Now, We Are Breaking Up menceritakan tentang pertemuan seorang desainer fashion dan fotografer.

Ha Young Eun (Song Hye Kyo) alah ketua tim desain di sebuah perusahaan fashion bernama ‘The One’.

Ia adalah wanita yang cantik, cerdas, disiplin dan peka akan tren.

Ha Young Eun adalah sosok yang realistis dan berhati dingin, baginya kestabilan adalah prioritas.

Di samping karirnya yang sukses, bagi Han Young Eun lelaki hanyalah sebuah bentuk rangsangan.

Bukan tanpa alasan, ia menyimpulkan demikian setelah belajar dari masa lalunya yang begitu bergairah dengan cinta.

Berangkat dari hal itu, ia pun bertekad untuk tidak jatuh ke lubang yang sama.

Pada suatu hari Ha Young Eun bertemu dengan Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) secara tidak sengaja di sebuah acara.

Yoon Jae Guk adalah seorang fotografer fashion freelance yang populer.

Ia adalah sosok yang cerdas, mapan dan tampan.

Nama Yoon Jae Guk menjadi akrab di telinga publik melalui karya-karyanya yang menarik.

Beberapa waktu setelah pertemuan tak terduga itu, keduanya kini bertemu lagi dan terjebak dalam dunia yang sama.