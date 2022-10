3 Cara Mudah Cek Resi JDL Express, Lacak Keberadaan Paket Tanpa Ribet

TRIBUN-MEDAN.COM - Cek resi JDL Express merupakan satu diantara banyaknya cara untuk melacak keberadaan barang yang dikirim melalui JDL Express.

Untuk mengetahui posisi paket ataupun kiriman, konsumen dapat melacak keberadaan paket melalui cek resi JDL Express.

Cek resi JDL Express tersebut dapat dilakukan dengan cara mudah, cukup hanya melacak via smartphone.

PT Jaya Ekspress Transindo merupakan perusahaan penyedia logistik yang berafiliasi dengan JD.ID dan JD Logistics.

Di bawah nama merek JDL Express Indonesia, JDL Express unggul dalam layanan COD (Cash on Delivery), CSOD (Card Swipe on Delivery), layanan tailor-made, pemenuhan, kargo, last mile, dan last mile lintas batas untuk penjual korporat dan online.

JDL Express Indonesia berdiri pada tahun 2015. Sebelumnya JDL Express dikenal dengan nama J-Express (JX) Indonesia yang menawarkan layanan unik untuk pengiriman B2B & B2C.

Selain standar pengiriman dan pengiriman berdasarkan rekomendasi JD Logistics, JDL Express Indonesia juga melengkapi layanannya dengan website dan aplikasi tracking, aplikasi tracking kurir, dan dashboard merchant untuk membuat bisnis menjadi efisien dan efektif.

Untuk memantau keberadaan paket atau kiriman yang dikirim melalui JDL Express, terlebih dahulu konsumen harus mengetahui nomor resinya.

Adapun bentuk nomor resinya terdiri dari susunan huruf dan juga angka yang dimulai dari JXE atau JXFD sebagai tanda resi dari JDL Express.

Selanjutnya diikuti dengan susunan nomor unik yang berfungsi sebagai identitas paket sehingga dapat membedakan satu dengan yang lainnya.

1. Cara cek resi melalui website resmi JDL Express

Pertama, buka browser

Lalu, kunjungi website resmi JDL Express di jdlexpress.co.id

Klik ”Track Your Package" kemudian muncul AWB dan Order Number.