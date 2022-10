Link dan Spoiler Drakor Dr Brain Full Episode, Kisahkan Ilmuwan Jenius

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Dr Brain merupakan drama Korea (drakor) yang tayang eksklusif di Apple TV+.

Drakor Dr Brain disutradarai dan diproduseri oleh Kim Jee Woon, yang sebelumnya menyutradarai film The Quiet Family, I Saw The Devil, A Bittersweet Life dan The Good, The Bad, The Weird.

Drakor Dr Brain dibintangi oleh sederet aktor dan artis ternama Korea Selatan.

Mulai dari aktor Lee Sun Kyun, Park Hee Soon, Lee Jae Won, dan artis Lee Yoo Young.

Drakor Dr Brain tayang sebanyak enam episode.

Spoiler Drakor Dr Brain

Drakor Dr Brain berkisah tentang seorang doktor dan ilmuwan otak ternama Lee Se Won (Lee Sun Kyun).

Sejak kecil, Lee Se Won sangat jenius. Saat masih muda, ibunya mengalami kecelakaan tabrak lari.

Sejak saat itu, Se Won memutuskan untuk menjadi ilmuwan yang jenius.

Ketika dewasa, Lee Se Won berhasil meraih gelar Ph.D dan memutuskan menjadi neurologist demi bisa menciptakan teknologi baru, yang berguna untuk mengakses kesadaran otak.

Selain menciptakan teknologi baru, Lee Se Won juga berusaha untuk mengungkap sederet misteri terkait kecelakaan yang menimpa keluarganya dengan kemampuan yang ia miliki.

Lee Se Won melakukan sinkronisasi otak dengan mengakses otak sang istri untuk mengumpulkan misteri-misteri yang belum terpecahkan.

Tetapi, Lee Se Won mengalami kesulitan untuk memisahkan ingatan itu dari pengalamannya sendiri.

Berawal dari ingatan istri Go Se Won, Jae Yi (Lee Yoo Young) yang bersenang-senang bersama suami dan anak semata wayangnya, yaitu Doyoon.