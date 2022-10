Sinopsis Drakor The Secret Life of My Secretary, Kisah Cinta Bos dan Sekretaris yang Penuh Rahasia

Sinopsis Drama Korea The Secret Life of My Secretary

TRIBUN-MEDAN.COM – The Secret Life of My Secretary adalah drama Korea garapan Lee Kwang Young dan Kim Ah Jung.

Bergenre komedi romatis, drama Korea The Secret Life of My Secretary, dibintangi oleh Kim Young Kwang dan Jin Ki Joo.

Drama Korea The Secret Life of My Secretary menceritakan tentang kehidupan rahasia seorang sekretaris dari bos sebuah perusahaan besar.

Jung Gal Hee (Jin Ki Joo) adalah sosok wanita yang berpegang teguh dengan prinsip keluarganya yaitu “Kesabaran dapat Menangkal Malapetaka”.

Prinsip yang dipegang teguhnya itu menghantarkannya menjadi sosok sekretaris yang penyabar dan rela berkorban untuk bosnya.

Do Min Ik (Kim Young-Kwang) adalah seorang direktur perusahaan media seluler yang bernama T&T.

Ia adalah sosok yang cerdas dan karismatik yang digandrungi banyak wanita.

Belum lagi ia disebut-sebut sebagai direktur yang dapat membaca pikiran.

Namun di balik itu semua, bagi Jung Gal Hee, Do Min Ik adalah sosok bos yang menyebalkan lantaran kerap kali memberinya tugas yang berat.

Belum lagi sifat kekanak-kanakannya yang suka memanggilnya berulang kali.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Do Min Ik tak pernah sekretarisnya selama lebih dari setahun.

Bukan tanpa alasan, hal itu terjadi lantaran Do Min Ik memiliki pengalaman buruk dengan sekretarisnya dulu yang sempat bekerja bersamanya selama 3 tahun.

Berangkat dari situ, Jung Gal Hee yang penasaran pun bekerja dua kali lipat lebih keras agar dirinya bertahan lebih dari setahun di kerjaannya sekarang.

Hal itu ia lakukan lantaran dirinya membutuhkan uang untuk menghidupi keluarganya.