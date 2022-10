Aufar Hutapea Masih Sering Genit Padahal Sudah Berpisah, Olla Ramlan Langsung Beri Peringatan

TRIBUN-MEDAN.com - Kehidupan pernikahan artis Olla Ramlan dan Aufar Hutapea sempat menjadi sorotan publik.

Hal ini lantaran secara mendadak Olla Ramlan dan Aufar Hutapea dikabarkan bercerai pada 6 Juni 2022.

Padahal rumah tangga Olla Ramlan dan Aufar Hutapea selama ini dikabarkan baik-baik saja dan harmonis.

FOTO Olla Ramlan bersama suami dan anak-anaknya (instagram@ollaramlan)

Bahkan keduanya disebut sebagai couple goals karena Olla Ramlan dan Aufar Hutapea disebut sangat serasi lantaran sama-sama memiliki penampilan yang menarik.

Tetapi ternyata pernikahan yang sudah mereka bina selama 10 tahun harus kandas karena alasan yang tak mau mereka ungkap ke hadapan publik.

Tetapi meski hubungan mereka sudah kandas, Aufar Hutapea dan Olla Ramlan masih berhubungan baik hingga saat ini.

Bahkan banyak yang menilai keduanya hingga saat ini masih mesra layaknya sepasang suami istri.

Bahkan baru-baru ini, Aufar Hutapea tampak tak malu memuji kecantikan Olla Ramlan di hadapan publik.

Dilansir dari Instastory @ollaramlan, Selasa (25/10/2022) terlihat Aufar Hutapea mengunggah artikel yang menyebut Olla Ramlan masuk dalam nominasi sebagai 100 perempuan tercantik di dunia.

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu tampak kaget dan takjub melihat pencapaian mantan istrinya tersebut.

Olla Ramlan dan mantan Suaminya Aufar Hutapea (Kolase IG Olla Ramlan/TribunSumsel)

Tak dapat ditampik, Aufar Hutapea menyebut dirinya begitu bangga dengan Olla Ramlan meski kini status mereka hanya sebagai mantan suami istri.

"Masuk dunia bah! So proud of you @ollaramlan, cantik sholehah ya kamu," tulis Aufar Hutapea dalam status Instastorynya.

Artis yang dikenal seksi dan cantik itu pun tampak mengunggah ulang status mantan suaminya tersebut.

Ia pun menyebut Aufar Hutapea begitu genit karena masih memuji dirinya. Padahal status mereka kini tak lagi sebagai suami istri.