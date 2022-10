Link dan Spoiler Drakor Forecasting Love and Weather Full Episode, Kisah Percintaan Karyawan BMKG

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Forecasting Love and Weather merupakan drama Korea (Drakor) komedi romantis yang mengisahkan kehidupan karyawan Badan Meteorologi Korea.

Forecasting Love and Weather yang dibintangi Park Min-young dan Song Kang.

Drakor Forecasting Love and Weather yang ditulis oleh penulis handal Sun Young.

Drakor Forecasting Love and Weather tayang pada bulan Februari 2022 di Netflix

Drakor Forecasting Love and Weather memiliki sebanyak 16 episode.

Spoiler Drakor Forecasting Love and Weather

Drakor Forecasting Love and Weather adalah drama romantis berlatar belakang perkantoran Administrasi Meteorologi Korea yang menceritakan kehidupan percintaan para karyawan-karyawannya.

Kisah cinta para karyawannya pun sangat tak terduga melebihi cuaca di kota Seoul Korea Selatan.

Park Min Young akan mengambil peran sebagai Jin Ha Kyung, merupakan seorang karyawan peramal cuaca yang memiliki sifat yang sangat terorganisir.

Park Min Young sangat berhati-hati dalam menjalani pekerjaannya, dan bahkan tak bisa lepas dari buku setiap kali hendak memastikan sesuatu.

Namun, di sisi lain, Jin Ha Kyung adalah karyawan yang tak mau jika kehidupan privasinya diketahui orang lain. Ia pun selalu berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan antara kehidupan pribadi dan profesional.

Sementara itu, Song Kang akan mengambil peran sebagai Lee Si Woo, karyawan yang bersemangat dengan IQ 150 yang hanya peduli dengan isu-isu tentang cuaca .

Song Kang berjiwa bebas, namun terkadang juga canggung kepada orang-orang yang baru ditemuinya.

Kecerdasan Lee Si Woo membuatnya mengantongi segudang ide out of the box dan selalu bertekad untuk mencapainya.