Sinopsis Drakor Because This is My First Life, Genre Komedi Romantis soal Pernikahan Kontrak

Sinopsis Drama Korea Because This is My First Life, Kisah Pernikahan Kontrak yang Menggemaskan

TRIBUN-MEDAN.COM – Because This is My First Life adalah drama Korea garapan Park Joon-Hwa dan Yoon Nan-Joong.

Bergenre komedi romantis, drama Korea Because This is My First Life dibintangi oleh Lee Min Ki dan Jung So Min.

Drama Korea Because This is My First Life menceritakan tentang dua orang yang sudah menginjak usia kepala tiga yang dilema akan finansial dan memilih untuk menikah kontrak.

Yoon Ji Ho (Jung So Min) adalah seorang asisten penulis naskah drama yang sedang kesulitan secara finansial.

Ia harus merelakan tempat tinggalnya yang sudah is cicil selama ini lantaran sang adik harus menikahi dan kekasihnya yang tengah hamil.

Tak punya banyak uang, Yoon Ji Ho pun mencoba mengajukan pinjaman ke bank namun ditolak.

Di samping itu ada Nam Se Hee (Lee Min Ki) seorang karyawan IT perusahaan start up aplikasi dating.

Ia mengalami kesulitan untuk membayar cicilan apartmentnya.

Berangkat dari hal itu, ia pun mencari penyewa yang akan tinggal bersamanya sebagai sumber dana lain untuk membantu cicilannya.

Namun ternyata tidak semudah yang ia bayangkan.

Nam Se Hee berulang kali memecat penyewa rumahnya lantaran mereka berkelakuan aneh dan melanggar persyaratan yang telah disepakati sebelumnya.

Kepribadian yang canggung secara sosial membuatnya sangat sulit berkomunikasi dan berbaur dengan orang lain.

Pada suatu hari, Yoon Ji Ho ditawari tempat tinggal yang harga sewanay terjangkau tanpa deposito oleh temannya.