Sinopsis Drakor The Last Empress, Kisah Jeratan Keserakahan Keluarga Kerajaan Modern & Balas Dendam

Drakor The Last Empress

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea atau Drakor The Last Empress berlatar kerajaan modern garapan Joo Dong Min dan Kim Sun Ok.

Bergenre romansa, komedi dan misteri, Drakor The Last Empress dibintangi oleh Shin Sung Rok, Jang Na Ra, Shin Eun Kyung, Lee Elijah dan Choi Jin Hyuk.

Drakor The Last Empress menceritakan tentang wanita aktris musikal biasa yang harus terjerat kelicikan keluarga kerajaan.

Drakor The Last Empress berlatar semesta alternatif dimana Korea adalah monarki konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara pada tahun 2018.

Lee Hyuk (Shin Sung Rok) adalah Kaisar Republik Korea yang ramah dan bersahabat sehingga membuatnya sangat dicintai dan dihormati oleh masyarakat.

Namun siapa sangka dibalik sisi malaikat yang selalu ditunjukkan kepada publik, Lee Hyuk adalah sosok yang arogan dan kejam.

Bukan tanpa alasan, ia terbentuk menjadi seseorang yang gelap mata itu lantaran hidup di lingkungan kerajaan yang menyimpan begitu banyak misteri.

Di samping itu ada Ibu Suri Kang (Shin Eun Kyung) ibunda dari Lee Hyuk yang lebih kejam dari putranya dimana ia tak segan-segan untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya.

Bak buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya, keduanya sama-sama serakah dan tak mau kalah sehingga kerap kali berseteru untuk memperebutkan kekuasaan dan warisan kerajaan.

Lee Hyuk diketahui memiliki hubungan spesial dengan Min Yoo Ra (Lee Elijah) kepala sekretaris kerajaan yang cerdas dan serakah.

Mengetahui hubungan terlarang sang putra, Ibu Suri Kang pun tak tinggal diam, ia mengancam Min Yoo Ra untuk meninggalkan Lee Hyuk dengan dalih jabatannya di kerajaan, namun ternyata tidak semudah itu.

Sampai akhirnya Ibu Suri Kang menjalankan strategi liciknya dengan menikahkan Lee Hyuk dengan Oh Sunny (Jang Nara).

Oh Sunny adalah aktris musikal dari golongan masyarakat biasa berkarakter polos dan ceria yang sangat mengagumi raja.

Ibu Suri Kang pun memanfaatkan sisi polos Oh Sunny sebagai senjatanya.