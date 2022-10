Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Hadiri Maulid Nabi Muhammad di Desa Batu Sigingging

Wakil Bupati (Wabup) HM Ali Yusuf Siregar saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Lapangan Sepakbola Desa Batu Sigingging, Kecamatan Bangun Purba, Rabu (26/10/2022).

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM - Peringatan maulid sesungguhnya untuk meneladani setiap pikiran, ucapan dan tindakan Rasulullah SAW.

Buah pikiran yang cerdas dan jernih, ucapan yang santun dan lembut, serta tindakan yang arif dan bijaksana.

Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW hendaknya menjadi inspirasi untuk menjadi insan terpuji dalam membangun tatanan kehidupan yang harmonis, dengan wujud senantiasa mengembangkan sikap saling menghormati, berjiwa damai dan berkeadilan serta mempererat rasa toleransi dengan umat agama lain.

"Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai momentum bagi kita semua untuk mengevaluasi diri sendiri. Sampai sejauh mana perilaku, akhlak dan kepemimpinan yang melekat pada diri Rasulullah SAW dapat kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, ke depannya kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, baik dalam tatanan ibadah kepada Allah SWT maupun hubungan kita antar sesama," kata Wakil Bupati (Wabup) HM Ali Yusuf Siregar saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Lapangan Sepakbola Desa Batu Sigingging, Kecamatan Bangun Purba, Rabu (26/10/2022).

Sebelum di acara tersebut, Wabup menceritakan telah terlebih dulu meresmikan Musala As-Salam di Komplek Kantor Camat Bangun Purba, sembari menyerahkan bantuan 200 paket sembilan bahan pokok (sembako) kepada warga dan anak yatim piatu.

Hal itu, kata Wabup, merupakan wujud nyata masyarakat Bangun Purba dalam memelihara dan melanjutkan program Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM).

Sebuah gerakan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, pelaku usaha dan partisipasi masyarakat untuk memberi perhatian kepada orang yang memerlukan bantuan.

"Semua yang telah kita lakukan bersama-sama ini sangat bermanfaat bagi masyarakat daerah ini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan positif seperti inilah yang harus terus kita tingkatkan," harap Wabup.

Wabup mengajak pemerintah kecamatan dan masyarakat untuk memelihara semangat kebersamaan dan gotong royong agar terus berlangsung di Kabupaten Deli Serdang, sehingga keberhasilan dalam menggerakkan berbagai sektor pembangunan bisa memberi manfaat yang berarti bagi seluruh masyarakat.

"Semoga cita-cita kita dalam mewujudkan Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dapat segera terwujud," tutup Wabup.

*