Sinopsis Drakor Be Melodramatic, Kisah Lika-liku Kehidupan dan Persahabatan Tiga Wanita Berusia 30an

Drama Korea Be Melodramatic

TRIBUN-MEDAN.com – Be Melodramatic merupakan Drama Korea garapan Lee Byeong Hun, Kim Hye Young dan Kim Young Young.

Bergenre komedi romantis, Drama Korea Be Melodramatic dibintangi oleh Chun Woo Hee, Jeon Yeo Been, Han Ji Eun, Ahn Jae Hong dan Gong Myung.

Drama Korea Be Melodramatic menceritakan tentang keseharian perhabatan tiga wanita berusia 30 tahun dan lika-liku kehidupannya.

Lim Jin Joo (Chun Woo Hee) adalah seorang penulis naskah drama pemula.

Ia memiliki karakter sedikit unik dan memiliki emosi yang naik turun.

Lim Jin Joo mendapat kesempatan untuk menulis serial televisi 16 episode untuk pertama kalinya.

Kesempatan itu tentu saja tak ia sia-siakan dan mengerahkan seluruh kemampuannya.

Ia mencoba untuk menulis naskahnya dengan gaya sastra

Usut punya usut, Lim Jin Joo baru saja putus dengan kekasihnya yang sudah bersamanya selama tujuh tahun.

Namun dalam proses penggarapan naskah dramanya itu, ia jatuh cinta.

Ya, Lim Jin Joo jatuh cinta pada sutradaranya, Son Beom Soo (Ahn Jae Hong).

Keduanya mulai bekerjasama setelah proposal naskah drama komedi romantis bertajuk “When You're 30, It Will Be Okay” yang diajukan Lim Jin Joo diterima oleh Son Beom Soo.

Son Beom Soo adalah sutradara kondang yang telah memfilmkan lima hit berturut-turut, yang mengangkat tentang kesombongan dan kerapuhan.

Melalui kerjasama profesional itu kehidupan pribadi mereka juga terjalin dengan cara yang tidak terduga.