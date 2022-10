Link dan Spoiler Drakor She Would Never Know Full Episode, Kisah Percintaan dan Dunia Kerja

Drakor She Would Never Know

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - She Would Never Know merupakan drama Korea (drakor) yang ditayangkan oleh JTBC dan iQIYI.

Drakor She Would Never Know tayang sebanyak 16 episode.

Drakor She Would Never Know diadaptasi dari novel berjudul Senior, Don't Put on That Lipstick karya Elise yang dipublikasikan pada 2017.

She Would Never Know diperankan oleh Rowoon SF9, ia akan beradu akting dengan Won Jin-ah yang pernah memerankan (Melting Me Softly) dalam drama She Would Never Know.

Baca juga: Berita Populer Hari Ini, Batu Besar Jatuh Timpa Mobil di Jalan, Sinopsis Drakor Be Melodramatic

Drakor ini disutradarai Lee Dong-yoon yang sebelumnya terlibat dalam pembuatan beberapa drama hit, seperti Fated to Love You (2014) dan The Greatest Love (2011).

Spoiler Drakor She Would Never Know

Drakor She Would Never Know mengisahkan percintaan rumit dua karyawan di kantor, yaitu Yoon Song-ah (Won Jin-ah) dan Chae Hyun-seung (Rowoon SF9) yang merupakan anggota tim pemasaran di satu perusahaan kosmetik.

Yoon Song-ah sangat perfeksionis dan bermimpi mendirikan perusahaan kosmetik miliknya sendiri.

Selain itu, Chae Hyun-seung merupakan junior di kantor yang ternyata memendam perasaan kepada Yoon Song-ah.

Namun, Chae Hyun-seung sakit hati karena Song-ah tak tertarik menjalin hubungan spesial dengan laki-laki yang lebih muda. Song-ah juga menyukai Lee Jae-shin (Lee Hyun-wook) yang ternyata sudah berniat menikah dengan Lee Hyo-joo (Lee Joo-bin).

Baca juga: Usai Pamer Foto Prewedding, Putra Jokowi Jawab Tanggal Pernikahan Kaesang Pangarep

Sebagai teman satu kantor, Hyun-seung dan Song-ah berdua selalu terlihat bersama di kantor.

Tetapi, keduanya ternyata kerap bertemu dalam kesempatan lain di luar kantor yang menimbulkan pertanyaan pertemuan tersebut merupakan sebuah takdir, kebetulan, atau tidak.

Drakor ini sejatinya memiliki judul lain yang merupakan terjemahan langsung dari versi Koreanya, Sunbae Don't Put on That Lipstick. Lipstik pun menjadi salah satu benda penting dalam drama ini.

Lipstik menjadi simbol dari kisah Yoon Song-ah dan Chae Hyun-seung. Yoon Song-ah selalu membawa sebuah lipstik yang dipakai ketika bertemu dengan laki-laki yang ia cintai dahulu.