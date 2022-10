Wali Kota Medan Bobby Nasution Bersepeda Santai Dengan Peserta Pertemuan ke-5 IMT GT

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution bersepeda santai bersama wali kota-kota peserta Pertemuan ke-5 Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT GT) Green Cities Mayor Council (GCMC), di Medan, Senin (31/10/2022).

Kegiatan yang mengambil titik start halaman depan kantor Wali Kota Medan dan finish di Taman Gajah Mada ini juga diikuti oleh unsur Forkopimda, Wakil Wali Kota H Aulia Rachman, Sekda Wiriya Alrahman, segenap pimpinan Perangkat Daerah dan Camat se-Kota Medan.

Sejak pukul 6:30 WIB, para peserta bersepeda santai ini mulai tiba di halaman depan kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis.

Dengan mengenakan busana bersepeda yang didominasi warna putih, segenap wali kota peserta pertemuan tampak antusias mengikuti kegiatan ini.

Mereka antara lain Mayor of Ipoh City Dato’ Rumaizi, Administrative Officer Penang Island City Council Hashim Johan, Chief of Kuala Kangsar Municipal Council Zulqarnain, Mayor of Hatyai City Municipality Sakom Thongmunee, Mayor of Songkhla Municipality Saran Binphat, Mayor of Yala Municipality Pongsak Yingchocharcen, Mayor of Thungsong Municipality Songchai Wongwatcharadamrong.

Di samping itu, tampak pula semangat terpancar di wajah Wali Kota Banda Aceh H. Bakri Siddiq, Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, Wali Kota Padang Mairizon, Wali Kota Sabang Reza Pahlevi juga Center For IMT GT Subregional Cooperation Firdaus Dahlan.

Kegiatan bersepeda santai yang mengawali perhelatan Pertemuan ke-5 IMT GT ini berlangsung tanpa serenomi maupun kata sambutan.

Tiba di halaman depan kantornya, sebagai tuan rumah Wali Kota Medan Bobby Nasution mendatangi setiap peserta pertemuan IMT GT.

Dengan keramahan khasnya, orang nomor di Pemko Medan ini menyalami dan menyapa para tamu dari kota lain di Indonesia maupun negeri jiran Malaysia dan Thailand itu.

Tidak lama kemudian, setelah seluruh peserta siap, dilakukan pelepasan.

Dengan mengayuh santai, Bobby Nasution memimpin seluruh peserta bersepeda santai menuju Taman Gajah Mada.

Rute yang dilalui yakni Jalan Kapten Maulana Lubis, Balai Kota, Guru Patimpus, Gatot Subroto, Iskandar Muda, dan Gajah.

Jalan di sepanjang rute sepeda santai ini diatur sedemikian rupa oleh petugas Dinas Perhubungan sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sedapat mungkin tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Warga yang menyaksikan iring-iringan sepeda Santai ini juga tampak tertarik.

Tidak sedikit di antara mereka juga berusaha mengabadikan momen-momen para pimpinan kota di Indonesia, Malaysia, dan Thailand ini bersepeda santai di Kota Medan.

